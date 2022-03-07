تشكيل في الدوري – الحلواني أساسي لـ الإسماعيلي.. وثلاثي هجومي قوي لـ فاركو

الإثنين، 07 مارس 2022 - 16:28

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - عمرو الحلواني

يشارك الظهير الأيسر المخضرم عمرو الحلواني أساسيا للمرة الأولى منذ انتقاله معارا من سيراميكا كليوباترا، إلى الإسماعيلي، في مواجهته ضد فاركو.

ويواجه الإسماعيلي فاركو في الجولة 12 من الدوري المصري.

ودفع حمد إبراهيم بتشكيل ضم..

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حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: محمد بيومي – باهر المحمدي – محمد هاشم - عمرو الحلواني

الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا" – عماد حمدي – عبد الرحمن مجدي – أحمد مدبولي – وجيه عبد الحكيم

الهجوم: جان موريل

أما مجدي عبد العاطي المدير الفني لفاركو فدفع بثلاثي هجومي قوي في تشكيل يضم..

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: عبد الله بكري – أحمد عبد العزيز "مودي" – أحمد إبراهيم

الوسط: محمود حمادة – محمد حسن – كينجسلي سوكاري - جابر كامل -

الهجوم: شكري نجيب – عمرو جمال - رزقي حمرون

ويحتل فاركو المركز السابع بـ 15 نقطة، فيما يتذيل الإسماعيلي جدول الترتيب بـ 4 نقاط فقط

الإسماعيلي فاركو في الدوري
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