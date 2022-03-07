فابينيو: إنتر ميلان أفضل فريق إيطالي.. ويجب أن نقتل المباراة

الإثنين، 07 مارس 2022 - 16:11

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فابينيو - ليفربول

أبدى فابينيو نجم وسط ليفربول اعتقاده أن إنتر ميلان هو أفضل فريق في إيطاليا في الآونة الأخيرة، وذلك في تصريحاته قبل مواجهة النيراتزوري في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وأقر فابينيو خلال المؤتمر الصحفي بأن إنتر ميلان لعب كرة أفضل من ليفربول في الشوط الأول لمواجهتهما على ملعب جوسيبي مياتزا "سان سيرو" قبل ثلاثة أسابيع.

وقال فابينيو: "بالنسبة لي إنتر ميلان هو أفضل فريق إيطالي في آخر عامين أو ثلاثة".

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وأضاف "إنهم يلعبون كرة قدم جيدة للغاية. في الشوط الأول من الذهاب لعبوا كرة القدم الأفضل ولكننا كنا أكثر جاهزية أمام المرمى".

وأوضح "فريق كبير يجب أن يفوز بالمباريات المشابهة، بتسجيل الفرص المتاحة".

وتابع فابينيو "يجب أن نتأكد من عدم منحهم أي ثقة، حيث يجب أن نحاول قتل المباراة بأقصى سرعة ممكنة".

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول قد قال إن لاعبي إنتر لن يأتوا إلى إنجلترا مثل السياح، محذرا فريقه من جودة المنافس.

وفاز ليفربول ذهابا بهدفين دون رد في فبراير الماضي، ليضع قدما في دور الثمانية قبل خوض العودة على ملعب أنفيلد.

ليفربول فابينيو دوري أبطال أوروبا إنتر ميلان
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