رئيس المصري يوجه رسالة قوية لـ أحمد الشيخ.. وموعد جاهزية استاد بورسعيد

الإثنين، 07 مارس 2022 - 15:55

كتب : حامد وجدي

أحمد الشيخ - المصري

وجه سمير حلبية رئيس النادي المصري، رسالة قوية لجناح الفريق أحمد الشيخ.

أحمد الشيخ

النادي : المصري

المصري

وقال حلبية في تصريحات لإذاعة ميجا إف إم: "سيخضع للتحقيق اليوم، فهو منقطع عن التدريبات بدون سبب أو مبرر لذلك تم تحويله للتحقيق".

وأضاف "أحمد الشيخ حصل على 50٪؜ من مقدم تعاقده بالإضافة إلى الالتزامات الشهرية التي يحصل عليها من النادي وفي نفس التوقيت لديه تقصير".

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وأردف "طالما أنت مرتاح ماديا وشبعت من النجومية اعتزل والجميع سيكون بجانبك. أشعر بالضيق من أحمد الشيخ، من الطبيعي أنه تم التعاقد معه لكي يعطي للنادي".

وكان المصري قد أعلن إحالة أحمد الشيخ للتحقيق بسبب تغيبه عن تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية.

وكشف حلبية "لا يوجد لاعب في النادي المصري له مستحقات متأخرة".

وأتم حلبية عن استاد بورسعيد "خلال سنتين من الآن سيكون الاستاد جاهز بنسبة 100% لاستضافة مباريات الفريق".

ويحتل المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة وبفارق 6 نقاط عن سموحة صاحب المركز الرابع.

أحمد الشيخ المصري سمير حلبية
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