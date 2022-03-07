مؤتمر كلوب: لاعبو إنتر لن يأتوا إلى أنفيلد للسياحة.. وسعيد للغاية بغياب هذا اللاعب

يخشى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول مفاجآت إنتر ميلان حين يلاقيه في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ليفربول انتصر في لقاء الذهاب 2-0 على ملعب جيوسيبي مياتزا.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "لاعبو إنتر لن يأتوا إلى أنفيلد للسياحة، سيرغبون في الفوز بالمباراة".

وأضاف المدرب الألماني "إنهم فريق جيد حقا، دعونا نرى ما سيحدث في اللقاء".

وأكمل "التقدم 2-0 ليست نتيجة مضمونة في كرة القدم، نتيجة يتم قلبها في أغلب الأحيان، إذا أنهيت الشوط الأول وأنت تتقدم 2-0 وتعتقد أنك انتصرت بالفعل، فأنت تسير في الطريق الخطأ".

وتابع "كانت نتيجة لقاء الذهاب أفضل بكثير مما كنت أتوقع، كانت مباراة صعبة حقا".

وواصل "لقد ظهر إنتر بشكل جيد قبل أيام حين انتصر على ساليرنيتانا 5-0. سجل لاوتارو مارتينيز وإدين دجيكو أيضا".

وأردف كلوب "أنا سعيد حقا لأن نيكولو باريلا لن يلعب أمامنا، لأنه أسهم في أربعة أهداف من الخماسية التي سجلها إنتر".

وعن حالة فريقه، أوضح "روبرتو فيرمينو وجويل ماتيب وتياجو ألكانتارا تدربوا معنا يوم الأحد، وسنرى مدى جاهزيتهم للمشاركة ضد إنتر خلال الـ24 ساعة المقبلة".

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