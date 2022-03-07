رئيس الإسماعيلي: هذه أسباب رحيل ثلاثي الفريق.. وهل يفهم لابورتا في كرة القدم؟

تحدث يحيي الكومي رئيس الإسماعيلي عن أسباب رحيل ثلاثي الفريق شكري نجيب، ومحمد صادق، وبينسون شيلونجو في شهر يناير الماضي.

وقال الكومي في تصريحات عبر قناة الحياة: "الإدارة السابقة هي من تركت شكري نجيب بدون تجديد تعاقده، حاولنا التفاوض معه ولكن بدون فائدة، ومحمد صاد ظروفه الصحية ولم يكن له قيمة مرتفعة بالنسبة إلينا بسبب إصاباته المتكررة هي من جعلتنا نبيعه أما شيلونجو فقد هرب وترك النادي عقب 17 يوم فقط من تولينا للإدارة".

واستمر "الإدارة السابقة تركت أري بابل وفخر الدين بن يوسف ومحمد حسن وحسين السيد وكانوا هم الأفضل في النادي وتركوا لاعبين قيمتهم مرتفعة للغاية، فعلنا الكثير من أجل النادي ولكن النتائج ما زالت سيئة واللجنة الفنية السابقة هي سبب سوء الأداء الحالي".

وأكمل "الاتفاق بيننا وبين براون كان يقضي برحيله في هزيمته في ثلاث مباريات متتالية وهذا حدث بالفعل وفقدنا أكثر من 10 نقاط ولكننا تركناه يستمر وقدم أداء جيد في كأس الرابطة، ثم جاءت مباراة بيراميدز وتلقينا هزيمة جديدة وكانت النتائج سيئة للغاية".

وتابع "لا يشترط أن تحتوي الإدارة على شخص متخصص في كرة القدم لأن هذا دور اللجان الفنية ولجنة التعاقدات وقاموا بدورهم على أكمل وجه في التعاقد مع العديد من اللاعبين ولكن حمد إبراهيم مدرب الفريق يلعب بواحد منهم فقط من أصل 11 لاعب تعاقدنا معهم ولكنها اختياراته ولا نتدخل فيها".

وأردف "هل يفهم خوان لابورتا رئيس برشلونة وبيرلسكوني رئيس ميلان الأسبق في كرة القدم؟ أيضا أبراموفيتش رئيس تشيلسي لا يفهم في كرة القدم، لا يشترط على ملاك النادي أو الرؤساء أن يفهموا في كرة القدم ولكن هناك لجان تأتي على أعلى مستوى هي من تقرر كيفية سير الفريق والتعاقدات والمدربين".

وواصل "وتحدثنا مع علي أبو جريشة عقب تولينا المسؤولية وهو من رفض العمل معنا، وهناك عضو مجلس إدارة سيشرف على كرة القدم في النادي سواء قطاع الناشئين أو الفريق الأول، وهذا شيء عادي وسيتعاون مع حمد إبراهيم مدرب الفريق".

وأضاف "اللاعبين الموجودين حاليا سيبقون معنا حتى نهاية الموسم وليس لدينا بديل سوى دعمهم ودعم الجهاز الفني ونتمنى من الله أن نمر من تلك الأزمة".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة فاركو على ملعب الإسماعيلية في الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 18 والأخيرة برصيد 4 نقاط بدون تحقيق أي فوز بعد 11 جولة.