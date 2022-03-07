انتهت في الدوري - البنك الأهلي (1)-(0) مصر للمقاصة.. الفوز الثاني على التوالي

الإثنين، 07 مارس 2022 - 14:55

كتب : FilGoal

فريق البنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البنك الأهلي والجونة في الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

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ق61. جووووول أول لمصر للمقاصة عن طريق ناصر منسي بخلفية مزدوجة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37. رأسية بنيران صديقة من أحم دصبيحة ولكن محمد مجدي يتألق في التصدي

ق26. تبديل اضطراري للبنك الأهلي، بخروج أسامة إبراهيم الذي يعاني من الإصابة ودخول محمد ميدو

ق13, تسديدة من أمير مدحت من داخل منطقة الجزاء ولكن ترتد من العارضة.

ق4. عرضية رائعة نحو ناصر منسي داخل منطقة الجزاء ليستلم بشكل مريح ويسدد ولكن محمد مجدي حارس مصر للمقاصة يتألق في التصدي

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

البنك الأهلي مصر للمقاصة الدوري المصري الممتاز
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