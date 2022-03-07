ترشح محمد صلاح لجائزة رابطة المحترفين لأفضل لاعب في الدوري خلال فبراير

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين النجوم المرشحة لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر فبراير المنصرم.

وترشح للجائزة محمد صلاح نجم ليفربول مع هاري كين وسون هيونج مين ثنائي توتنام وتشي آدامز لاعب ساوثامبتون وكريج داوسون وجارد بوين لاعبي وست هام يونايتد.

ويختار الجمهور الفائز بالتصويت من هنا

ونال محمد صلاح (29 عاما) جائزة الرابطة لأفضل لاعب في الدوري خلال شهر ما في نوفمبر وديسمبر 2017 وفبراير ومارس وديسمبر 2018 ويناير وإبريل 2019 وسبتمبر وأكتوبر 2021.

وحصد جائزة الرابطة كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2017-2018.

The nominees for the PFA @VertuMotors Premier League Fans’ Player of the Month for February! 🗳️ @MoSalah 🗳️ @CheAdams_ 🗳️ @HKane 🗳️ Heung-Min Son 🗳️ Craig Dawson 🗳️ Jarrod Bowen Vote for your winner here 👉 https://t.co/UFB8L1drzc#PFAFPOTM pic.twitter.com/9KScujTcIs — Professional Footballers' Association (@PFA) March 7, 2022

وتوج بجائزة أفضل لاعب في الموسم باختيار الجمهور في 2017-2018 و2020-2021.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري في الموسم الجاري برصيد 19 هدفا.

وجاء قائد مصر ثالثا في جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم العام الماضي.