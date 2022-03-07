ترشح محمد صلاح لجائزة رابطة المحترفين لأفضل لاعب في الدوري خلال فبراير

الإثنين، 07 مارس 2022 - 14:55

كتب : FilGoal

محمد صلاح ليفربول نهائي كأس الرابطة

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين النجوم المرشحة لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر فبراير المنصرم.

وترشح للجائزة محمد صلاح نجم ليفربول مع هاري كين وسون هيونج مين ثنائي توتنام وتشي آدامز لاعب ساوثامبتون وكريج داوسون وجارد بوين لاعبي وست هام يونايتد.

ويختار الجمهور الفائز بالتصويت من هنا

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ونال محمد صلاح (29 عاما) جائزة الرابطة لأفضل لاعب في الدوري خلال شهر ما في نوفمبر وديسمبر 2017 وفبراير ومارس وديسمبر 2018 ويناير وإبريل 2019 وسبتمبر وأكتوبر 2021.

وحصد جائزة الرابطة كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2017-2018.

وتوج بجائزة أفضل لاعب في الموسم باختيار الجمهور في 2017-2018 و2020-2021.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري في الموسم الجاري برصيد 19 هدفا.

وجاء قائد مصر ثالثا في جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم العام الماضي.

الدوري الإنجليزي رابطة اللاعبين المحترفين محمد صلاح
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