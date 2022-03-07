تشكيل الدوري - منسي وهلال يقودان هجوم البنك الاهلي.. وخماسي في دفاع المقاصة

الإثنين، 07 مارس 2022 - 14:01

كتب : FilGoal

فريق البنك الأهلي

أعلن كل من خالد جلال مدرب البنك الاهلي وتامر مصطفى مدرب مصر للمقاصة عن تشكيل فريقيهما للمواجهة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب البنك الأهلي مع مصر للمقاصة على ملعب بيتروسبورت في الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

وشهد تشكيل البنك الأهلي مشاركة ناصر منسي ومحمد هلال في خط الهجوم، بينما يقود هجوم مصر للمقاصة رشيد أحمد وكريم حلاوة.

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وجاء تشكيل البنك الأهلي كالآتي

الحارس: محمود الزنفلي

الدفاع: أسامة إبراهيم - أحمد ياسين - أمير مدحت - عاصم صلاح

الوسط: أحمد سعيد - محمود سيد

الهجوم: موسى ديوارا - محمد هلال - إسحاق يعقوب

أمامهم: ناصر منسي

بينما جاء تشكيل مصر للمقاصة كالآتي

الحارس: محمد مجدي

الدفاع: هشام حافظ - منعم - محمد محسن ليلة - أحمد صبيحة - علي فتحي

الوسط: سيرجي إريك - سعيد الونش

الهجوم: أتولي جوزيف - رشيد أحمد - كريم حلاوة

ويحتل البنك الأهلي المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، بينما يحتل مصر للمقاصة المركز الـ 15 برصيد 9 نقاط.

النبك الأهلي مصر للمقاصة الدوري المصري الممتاز
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