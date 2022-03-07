ماركا: سواريز يغادر أتلتيكو مدريد.. وإنتر ميلان على رأس الوجهات المحتملة

بحسب صحيفة ماركا الإسبانية، سيغادر لويس سواريز ناديه الحالي أتلتيكو مدريد بنهاية عقده في يونيو المقبل.

على الجانب الآخر تواصل إنتر ميلان الإيطالي مع المهاجم الأوروجوياني للحصول على توقيعه، تمهيدا لانتقاله مجانا بنهاية الموسم.

وذكرت ماركا أن إنتر ليس الوحيد على هذه القائمة، حيث ارتبط اسم سواريز بإشبيلية الإسباني وأياكس الهولندي.

ويحتاج إنتر إلى سواريز لدعم الخط الأمامي، وسط مفاضلة بينه وبين جيانلوكا سكاماكا مهاجم ساسولو على طاولة بيبي ماروتا الرئيس التنفيذي للنيراتزوري.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن سواريز ينوي الاستمرار في اللعب بأعلى المستويات في السنوات الأخيرة لمسيرته.

وانضم الأوروجوياني -35 عاما- إلى أتلتيكو مدريد في صفقة انتقال حر من برشلونة عام 2020 بعد فشل انتقاله الشهير إلى يوفنتوس.

ومنذ ذلك الوقت سجل سواريز 32 هدفا في 73 مشاركة مع أتلتيكو مدريد، وتوج معه بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي.

يذكر أن سواريز سجل 174 هدفا في الليجا خلال 248 مباراة مع برشلونة وأتلتيكو مدريد.