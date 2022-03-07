شقيق هازارد يتحدث عن مستقبله مع ريال مدريد

تحدث كيليان هازارد لاعب سيركل بروج وشقيق إدين هازارد لاعب ريال مدريد عن مستقبل شقيقه مع النادي الإسباني.

وقال كيليان في تصريحات عبر صحيفة HLN البلجيكية: "إدين بخير في مكانه وتشعر عائلته بالارتياح هناك في مدريد وتعاقده مستمر حتى 2024 واعتقد بأنه سيبقى حتى ذلك الوقت".

وتابع "ربما هو يلعب بشكل أقل حاليا والفريق يعمل بدونه ولكن الجميع يعرف كم هو جيد".

كانت بعض التقارير قد ربطت هازارد بالرحيل عن ريال مدريد وإمكانية عودته لتشيلسي في ظل عدم اعتماد كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق عليه بشكل كبير في الوقت الحالي.

اللاعب صاحب الـ 31 عاما شارك في 22 مباراة منذ بداية الموسم منهم 8 مباريات فقط بشكل أساسي، وتمكن خلالهم من تسجيل هدف واحد فقط وصناعة هدفين آخرين.

ولم يقرر أنشيلوتي إشراك هازارد في المباراتين الأخيرتين مع الفريق على الرغم من ودوده على دكة البدلاء بشكل مستمر، كما دفع به خلال الدقائق الأخيرة فقط خلال مشاركاته الاخيرة مع الفريق.