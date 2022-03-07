اختبر معلوماتك.. أي هؤلاء حمى عرين الأهلي أو الزمالك؟

مباشر في الدوري - الإسماعيلي يستضيف فاركو

خلفية مزدوجة من ناصر منسي تقتنص الفوز الثاني على التوالي للبنك الأهلي

تشكيل في الدوري – الحلواني أساسي لـ الإسماعيلي.. وثلاثي هجومي قوي لـ فاركو

رئيس المصري يوجه رسالة قوية لـ أحمد الشيخ.. وموعد جاهزية استاد بورسعيد

رئيس الإسماعيلي: هذه أسباب رحيل ثلاثي الفريق.. وهل يفهم لابورتا في كرة القدم؟

في الجول يكشف – مدة غياب بدر بانون عن الأهلي