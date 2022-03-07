تشكيل الزمالك المتوقع – عودة ثلاثي الفريق ضد الجونة

من المنتظر أن يدفع أسامة نبيه المدرب العام للزمالك، بثلاثي الفريق، الظهير الأيمن حازم إمام وقلب الدفاع محمود حمدي "الونش" ولاعب الوسط إمام عاشور، في التشكيل الأساسي للفريق ضد الجونة.

ويواجه الزمالك الجونة اليوم الإثنين في الثامنة مساء ضمن الجولة 12 للدوري المصري.

ومن المنتظر أن يجري نبيه 3 تغييرات على التشكيل الذي فاز على فيوتشر 3-2 في المباراة الماضية بالدوري.

وبالتالي، من المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الشافي

الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما"

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – أشرف بنشرقي – سيف الجزيري

وحصد الزمالك 22 نقطة من 10 مباريات يحتل بهم المركز الثالث في الدوري.