المدير الرياضي لـ دورتموند ينفي اجتماع هالاند مع تشافي

نفى سابيستيان كيهل المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند التقارير التي أفادت باجتماع إيرلنج هالاند لاعب الفريق مع تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة في ميونيخ الأسبوع الماضي.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن تشافي كان موجودا في ميونيخ في نفس توقيت تواجد هالاند وهو ما يرجح حدوث اجتماع بينهم لمحاولة ضمه للفريق الإسباني الموسم المقبل.

وقال كيهل في تصريحات لصجيفة Ruhr الألمانية: "هالاند كان في ميونيخ بسبب تعليمات من إدارة دورتموند ليواصل عملية تعافيه من الإصابة التي تعرض لها".

وتابع "لقد حاولنا تحسين بعض الأشياء حول عملية تعافيه من الإصابة، كما أنه ليس من غير المعتاد الحصول على رأي ثان ولهذا كان في ميونيخ".

وعن إمكانية مشاركة هالاند في المباراة المقبلة لدورتموند قال كيهل: "الباب مفتوح لذلك".

وكان تشافي قد أجاب عن سؤاله عن الموضوع ذاته قائلا: "لا يمكنني إعطاء التفاصيل، فقط يمكنني أن أقول إننا نعمل على حاضر ومستقبل النادي".

وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى رغبة هالاند في الرحيل عن دورتموند في الموسم المقبل وخصوصا من أجل الانضمام إلى ريال مدريد أو برشلونة.

هالاند الذي يعاني من إصابة في الوقت الحالي شارك مع دورتمونج خلال الموسم الحالي في 20 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 23 هدفا وصناعة 6 آخرين.