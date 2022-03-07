بيولي بعد فوز ميلان الثمين على نابولي: إنتر لا يزال المرشح للقب الدوري

الإثنين، 07 مارس 2022 - 11:54

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

يسعى ستيفانو بيولي مدرب ميلان لوضع الضغط على منافسه وجاره اللدود إنتر ميلان في خضم منافسة شرسة بين الناديين على لقب الدوري الإيطالي.

انتزع ميلان صدارة البطولة مرة أخرى بفوز ثمين جدا على مضيفه نابولي بهدف أوليفييه جيرو يوم الأحد، لكن تبقى لإنتر مباراة مؤجلة قد تعيده لقمة البطولة.

وقال بيولي بعد المباراة:"إنتر ميلان لا يزال المرشح للفوز لأنه حامل اللقب ولديه لقاء مؤجل. فريق قوي يعرف كيف يفوز".

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وواصل مشيدا بمهاجمه الفرنسي الذي نال من شباك نابولي "أردنا انتداب لاعبين فازوا بألقاب، يعرفون كيف يسيرون صوب أهداف مهمة، ومحترفون رائعون".

وأضاف "تطلب الأمر مكالمة فيديو واحدة لنعرف من الذي نتعامل معه. تبقى قائمة اللاعبين صغيرة السن، لذا وجود فرد خبير يساعدنا كثيرا".

ويتصدر ميلان بفارق نقطتين عن إنتر الذي له لقاء مؤجل ضد مضيفه بولونيا.

ويحل إنتر ضيفا على ليفربول يوم الثلاثاء في مهمة صعبة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما خسر ذهابا بهدفين دون رد.

ثم يواجه مضيفه تورينو يوم الأحد.

بينما ميلان يستضيف إمبولي يوم السبت وبعد أسبوع يواجه مضيفه كالياري.

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