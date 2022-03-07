أليجري: لا ينبغي لوم اللاعبين على أي شيء

رفض ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس لوم لاعبيه على عدم إنهاء مباراة سبيزيا عمليا بأهداف أخرى تعزز الهدف الوحيد الذي سجله البيانكونيري في الشوط الأول.

واصل يوفنتوس زحفه نحو مقدمة الدوري الإيطالي بالتغلب على سبيزيا بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري.

وقال أليجري في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كان يجب أن ننهي الشوط الأول متقدمين بهدفين، لكن للوصول إلى أهدافنا نحتاج إلى هذه المباريات الصعبة".

وأضاف "بهذه الطريقة نتطور ونفهم أنه يجب إنهاء المباريات عندما يكون في استطاعتنا. على الرغم من ذلك، لا ينبغي لوم اللاعبين على أي شيء".

وأكمل "لدينا الآن بضعة أيام للتحضير للمباراة ضد سامبدوريا وبعد ذلك لدينا ثلاث مباريات أخرى مهمة جدا".

وواصل "تحسن سبيزيا في الشوط الثاني، ولكن بشكل عام، باستثناء تصدي جيد من فويتشيتش تشيزني، نجحنا في التعامل معهم بشكل جيد".

وأتم "دوشان فلاهوفيتش وألفارو موراتا يبحثان عن بعضهما البعض كثيرًا، لا يزالان بحاجة إلى تحسين التفاهم بينهما ولكنهما يقومان بعمل جيد".

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 53 نقطة ليبتعد أكثر بالمركز الرابع ويقترب من ثلاثي المقدمة.

أما سبيزيا فتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر من الترتيب.

وسجل ألفارو موراتا هدف يوفنتوس الوحيد في الدقيقة 21.

وسيطر فريق يوفنتوس على مجريات الشوط الأول وكاد أن يعزز تقدمه بهدف جديد.

وتراجع يوفنتوس في الشوط الثاني مع محاولات من لاعبي سبيزيا لإدراك التعادل.

ولم ينجح يوفنتوس في تسديد أي كرة على المرمى في الشوط الثاني بينما حاول سبيزيا أربع مرات.

وتألق تشيزني حارس مرمى يوفنتوس في التصدي لهدف محقق في الدقيقة 70 ليحافظ على شباكه بدون أهداف.

ويحل يوفنتوس ضيفا على فريق سامبدوريا الأسبوع المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

video:1