أليجري: لا ينبغي لوم اللاعبين على أي شيء

الإثنين، 07 مارس 2022 - 11:37

كتب : FilGoal

يوفنتوس

رفض ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس لوم لاعبيه على عدم إنهاء مباراة سبيزيا عمليا بأهداف أخرى تعزز الهدف الوحيد الذي سجله البيانكونيري في الشوط الأول.

واصل يوفنتوس زحفه نحو مقدمة الدوري الإيطالي بالتغلب على سبيزيا بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري.

وقال أليجري في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كان يجب أن ننهي الشوط الأول متقدمين بهدفين، لكن للوصول إلى أهدافنا نحتاج إلى هذه المباريات الصعبة".

أخبار متعلقة
أتليتكو مدريد يشعل صراع المربع الذهبي ويهزم بيتيس بثلاثية جيرو يلدغ نابولي ويقتنص الصدارة لميلان في ليلة عودة إبراهيموفيتش أثلتيك: رونالدو سافر إلى البرتغال فور علمه بغيابه عن دربي مانشستر دي خيا حزينا: يوما ما سيعود مانشستر يونايتد إلى حيث يستحق

وأضاف "بهذه الطريقة نتطور ونفهم أنه يجب إنهاء المباريات عندما يكون في استطاعتنا. على الرغم من ذلك، لا ينبغي لوم اللاعبين على أي شيء".

وأكمل "لدينا الآن بضعة أيام للتحضير للمباراة ضد سامبدوريا وبعد ذلك لدينا ثلاث مباريات أخرى مهمة جدا".

وواصل "تحسن سبيزيا في الشوط الثاني، ولكن بشكل عام، باستثناء تصدي جيد من فويتشيتش تشيزني، نجحنا في التعامل معهم بشكل جيد".

وأتم "دوشان فلاهوفيتش وألفارو موراتا يبحثان عن بعضهما البعض كثيرًا، لا يزالان بحاجة إلى تحسين التفاهم بينهما ولكنهما يقومان بعمل جيد".

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 53 نقطة ليبتعد أكثر بالمركز الرابع ويقترب من ثلاثي المقدمة.

أما سبيزيا فتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر من الترتيب.

وسجل ألفارو موراتا هدف يوفنتوس الوحيد في الدقيقة 21.

وسيطر فريق يوفنتوس على مجريات الشوط الأول وكاد أن يعزز تقدمه بهدف جديد.

وتراجع يوفنتوس في الشوط الثاني مع محاولات من لاعبي سبيزيا لإدراك التعادل.

ولم ينجح يوفنتوس في تسديد أي كرة على المرمى في الشوط الثاني بينما حاول سبيزيا أربع مرات.

وتألق تشيزني حارس مرمى يوفنتوس في التصدي لهدف محقق في الدقيقة 70 ليحافظ على شباكه بدون أهداف.

ويحل يوفنتوس ضيفا على فريق سامبدوريا الأسبوع المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

يوفنتوس
نرشح لكم
بيولي بعد فوز ميلان الثمين على نابولي: إنتر لا يزال المرشح للقب الدوري جيرو يلدغ نابولي ويقتنص الصدارة لميلان في ليلة عودة إبراهيموفيتش انتهت في إيطاليا - نابولي (0)-(1) ميلان.. الصدارة في ميلان تشكيل الدوري الإيطالي - نابولي يهاجم بـ أوسيمين.. وثلاثي في وسط ملعب ميلان الزحف مستمر.. يوفنتوس يهزم سبيزيا بصعوبة ويواصل تقدمه مؤتمر بيولي: قد يتواجد إبراهيموفيتش أمام نابولي.. وهذه الثنائية ستكون ممتعة أبراهام يقود روما للفوز على أتالانتا سباليتي: ميلان ليس متحفزا أكثر من نابولي
أخر الأخبار
أس: ريال مدريد وأتليتكو يتصارعان على ضم ظهير شاختار الأوكراني 14 دقيقة | الدوري الإسباني
سبورت: خطوة واحدة تفصل كريستنسن عن برشلونة 19 دقيقة | أوروبا
ناجلزمان: عندما نلعب بهذه القوة والشراهة يصعب إيقافنا 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إنزاجي: هدف محمد صلاح في مباراة الذهاب أسقطنا أرضا 49 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رومانو: جيرارد يرغب في استمرار كوتينيو بشكل دائم ولكن ساعة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يصل جوهانسبرج استعدادا لمواجهة صنداونز ساعة | الدوري المصري
فينجر يتحدث عن "ظاهرة جديدة" بشأن تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول ساعة | المحترفون
تقييم صلاح أمام إنتر من الصحف الإنجليزية ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 4 قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. سهلة لـ ليفربول وتشيلسي يواجه قاهر الكبار