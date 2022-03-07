عضو مجلس المصري: الشعباني مستمر مع الفريق.. وهذا سبب إيقاف الشيخ

تحدث حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري عن أسباب إيقاف أحمد الشيخ لاعب الفريق خلال الفترة الماضية، كما تحدث عن العروض التي تلقاها معين الشعباني.

أحمد الشيخ النادي : المصري المصري

وقال عمار في تصريحات عبر القناة الأولى: "المدربين المسؤولين عن تأهيل أحمد الشيخ أبلغوا الجهاز الإداري بتغيب أحمد الشيخ لذلك قرر مجلس الإدارة إحالته للتحقيق".

واستمر "اللاعبين لهم حقوق ولكن عليهم حقوق أيضا، وأحمد الشيخ لاعب كبير وظهر بشكل جيد مع الأهلي وبيراميدز وتعاقدنا معه من أجل أن يكون إضافة للمصري وخاصة في وقت تلاحم المباريات الحالي نحتاج لوجود جميع اللاعبين، لذلك تم تحويله للتحقيق وسنجري التحقيق غدا وسنرى ما سيحدث".

وتابع "نتمنى أن يعود أحمد الشيخ لفريقه وأن يتساوى مع جميع اللاعبين، لأنه يلعب من أجل ناديه أيضا وليس لنفسه فقط، ويجب أن يلتزم اللاعب على المستوى الفني والسلوكي ليكمل مسيرته في كرة القدم".

وكان المصري قد أعلن إحالة أحمد الشيخ للتحقيق بسبب تغيبه عن تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية.

وأضاف "كنا نسير بشكل متوازن في بطولة الكونفدرالية وتعرضنا للهزيمة الأخيرة ولكننا واثقون باللاعبين والجهاز الفني على تحقيق الفوز في المباراتين على ملعبنا أمام أوتوهو والقطن".

وأكمل "في الدوري نحتل المركز الخامس وسنلتقط الأنفاس قبل مباراة طلائع الجيش بسبب التوقف، في الفترة الماضية كنا نلعب مباراة كل 72 ساعة تقريبا وكان اللاعبين يشعرون بالضغط والإجهاد بشكل كبير".

وأردف "كما عودنا الجماهير فإن المربع الذهبي هو هدفنا وسنأخذ كل مباراة في الكونفدالية على حدى لنكون منافس قوي على البطولة".

وتحدث عمار عن العروض التي وصلت إلى معين الشعباني مدرب الفريق في الفترة السابقة "بالفعل الشعباني تلقى بعض العروض ولكن مجلس إدارة المصري كان متمسك جدا بوجوده ويقدره بشكل كبير وهو مدرب محترف ولا يترك فريقه في نصف الموسم وهو يحب الاستمرار مع الفريق، وهو مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي والموسم المقبل".

وتابع "معين الشعباني لم يفتح إمكانية رحيله مع الإدارة ولم يحدث أي شيء يعكر صفو وجوده مع الفريف".

واتم "اتفقنا مع الشعباني على وضع خطة كاملة قبل بداية فترة الانتقالات في الموسم المقبل، نحتاج إلى إحلال وتجديد من أجل تحقيق بطولة وسنوفر الإمكانيات اللازمة من أجل المدرب".

ويحتل المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة وبفارق 6 نقاط عن سموحة صاحب المركز الرابع.