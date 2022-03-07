"لم يطلب تأجيل مباراة بيراميدز".. دياب يكشف تفاصيل مكالمته مع الخطيب وشكوى 8 أندية من التحكيم

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عن تفاصيل مكالمته مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، خلال الأيام الماضية.

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وقال دياب عبر أون تايم سبورتس 2: "دائما متواصلون مع كل الأندية. ودائما نتحدث مع محمود الخطيب، ودائما يرى البطولة بشكل عام وفكرة تكافؤ الفرص، وضغط المباريات للـ 4 أندية المشاركة إفريقيًا".

وأوضح "الأهلي أكثر الأندية المتضررة من الرباعي المشارك في البطولات الإفريقية، بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية كذلك، وحدث تأجيل لمباراة المريخ في دوري أبطال إفريقيا. لم يكن هناك أي رغبة من الأهلي لتأجيل مباراة بيراميدز".

وأكمل "وكان هناك حديث مع الخطيب أيضا عن بعض الأخطاء التحكيمية بشكل عام في الدوري، وهو نفس الأمر الذي اشتكت منه 8 أو 9 أندية، مثل الأهلي والمحلة والإسماعيلي وفاركو وفيوتشر والمقاصة وكليوباترا. كل تلك الشكاوى تقدمنا بها رسميا لاتحاد الكرة، وتضامننا معها كرابطة للأندية، ومع وجود المجلس المنتخب الجديد لاتحاد الكرة نجتمع دوريا مع لجنة الحكام واتحاد الكرة لإيجاد حلول للتطوير. بعض الأندية طلبت ضم لجنة الحكام إلى رابطة الأندية".

وكشف دياب "لدينا القدرة على زيادة عدد الجمهور، لم نصل بعد إلى وجود 2000 مشجع في كل مباريات الدوري. عندما نصل لهذا الرقم يمكننا التقدم بطلب للزيادة".

وأردف "أريد أن يكون الدوري المصري أقوى دوري عربي وأقوى دوري إفريقي، هذا ما نستحقه وهذا ما يليق بنا".

وأكمل "هذا الموسم فقط أقيمت كأس الرابطة دون الدوليين، في المواسم المقبلة ستكون بطولة طبيعية ضمن رزنامة البطولات المصرية".

واستدرك "دوري الموسم الجديد يبدأ في الأول من أكتوبر المقبل".

وأتم "حدث سوء تفاهم في وقت مع كارلوس كيروش لأن رغبته بشأن مواعيد بعض المباريات لم تصل لنا، ولم يحدث التنسيق لتحقيق رغبته. هو معذور ونحن معذورون لأن رغبته لم تصلنا من الأساس".