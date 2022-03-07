محمد عبد الجليل: الزمالك خسر دوري 96 بفعل فاعل

الإثنين، 07 مارس 2022 - 11:11

كتب : FilGoal

مصر للمقاصة - الأهلي محمد عبد الجليل

قال محمد عبد الجليل لاعب الأهلي والزمالك السابق إن الأخير فقد لقب الدوري موسم 1995-1996 بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من التتويج به.

ولعب عبد الجليل في الزمالك من 1994 إلى 1996 قبل أن يتوقف عن ركل الساحرة المستديرة في 1997.

وصرح لاعب الوسط السابق عبر قناة الحياة "كنا فريق الأحلام في الزمالك، خسرنا الدوري بفعل فاعل، كنا متقدمين على الأهلي بفارق 12 نقطة".

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وواصل "كان أحمد رفعت (المدير الفني) يدرب مجموعة من اللاعبين في جهة، وفي الجهة الأخرى مجموعة ثانية مع فاروق جعفر (مساعد المدرب)، وأنا أقف في الوسط حائرا".

في ذلك الموسم فاز الزمالك في 8 مباريات من أول 9 جولات، لكن تراجع النتائج في الرمق الأخير من البطولة وتلقي الهزيمة أمام الأهلي والقناة منح اللقب للمارد الأحمر بفارق 4 نقاط.

ومثل عبد الجليل منتخب مصر في 23 مباراة وسجل هدفين.

محمد عبد الجليل الزمالك
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