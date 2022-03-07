مواعيد مباريات الإثنين 7 مارس 2022 – الزمالك ضد الجونة ومواجهات قوية في الدوري المصري

يحل الجونة ضيفا على الزمالك في الجولة 12 من الدوري المصري على استاد القاهرة.

وتقام المباراة في استاد القاهرة في تمام الثامنة مساء.

وضمن الدوري المصري كذلك، يستضيف البنك الأهلي مصر للمقاصة في الثالثة ظهرا، فيما يحل الإسماعيلي ضيفا على فاركو في الخامسة والنصف مساء.

وفي إنجلترا، يواجه إيفرتون توتنام هوتسبير في العاشرة مساء، وهو نفس توقيت مباراة أثلتيك بلباو وليفانتي في الدوري الإسباني.

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