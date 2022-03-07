مواعيد مباريات الإثنين 7 مارس 2022 – الزمالك ضد الجونة ومواجهات قوية في الدوري المصري

الإثنين، 07 مارس 2022 - 10:36

كتب : FilGoal

سيف الجزيري مع الزمالك أمام الجونة

يحل الجونة ضيفا على الزمالك في الجولة 12 من الدوري المصري على استاد القاهرة.

وتقام المباراة في استاد القاهرة في تمام الثامنة مساء.

وضمن الدوري المصري كذلك، يستضيف البنك الأهلي مصر للمقاصة في الثالثة ظهرا، فيما يحل الإسماعيلي ضيفا على فاركو في الخامسة والنصف مساء.

أخبار متعلقة
في الجول يكشف أسباب غياب شيكابالا وطارق حامد وجمعة عن الزمالك أمام الجونة قائمة الزمالك – غياب شيكابالا وطارق حامد أمام الجونة خبر في الجول – اختبار طبي لـ طارق حامد وتحديد موقفه من مواجهتي الجونة والوداد

وفي إنجلترا، يواجه إيفرتون توتنام هوتسبير في العاشرة مساء، وهو نفس توقيت مباراة أثلتيك بلباو وليفانتي في الدوري الإسباني.

طالع مواعيد كل مباريات اليوم من هنا

الدوري المصري الزمالك الجونة مواعيد مباريات الإثنين 7 مارس
نرشح لكم
نور الدين يحكم مباراة الزمالك والجونة.. والصباحي لـ الفيديو الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع بيراميدز.. القنوات الناقلة والمعلق في الجول يكشف أسباب غياب شيكابالا وطارق حامد وجمعة عن الزمالك أمام الجونة مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك من عودة جنش وصبحي قائمة الاسماعيلى - ظهور أول للاعب الإنتاج السابق.. عودة الحارس واستمرار غياب الشامى قائمة الزمالك – غياب شيكابالا وطارق حامد أمام الجونة مرتضى للاعبي الزمالك: الدوري لا يزال في أقدامكم.. وبطولة إفريقيا هي الأهم ثلاثة مساعدين أجانب.. الزمالك يعلن التشكيل النهائي لجهازه الفني بقيادة جوسفالدو فيريرا
أخر الأخبار
إسماعيل يوسف: الزمالك يريدني رئيسا لجهاز الكرة 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الإثنين 7 مارس 2022 – الزمالك ضد الجونة ومواجهات قوية في الدوري المصري 28 دقيقة | الدوري المصري
أتليتكو مدريد يشعل صراع المربع الذهبي ويهزم بيتيس بثلاثية 10 ساعة | الدوري الإسباني
جيرو يلدغ نابولي ويقتنص الصدارة لميلان في ليلة عودة إبراهيموفيتش 11 ساعة | الدوري الإيطالي
أثلتيك: رونالدو سافر إلى البرتغال فور علمه بغيابه عن دربي مانشستر 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
نور الدين يحكم مباراة الزمالك والجونة.. والصباحي لـ الفيديو 11 ساعة | الدوري المصري
دي خيا حزينا: يوما ما سيعود مانشستر يونايتد إلى حيث يستحق 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
محرز: فرضنا سيطرتنا على الشوط الثاني.. وهكذا سجلت الهدفين 12 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 مرتضى منصور يرد عبر في الجول على أنباء تجميد محمد أبو جبل 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز