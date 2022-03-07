أتليتكو مدريد يشعل صراع المربع الذهبي ويهزم بيتيس بثلاثية

الإثنين، 07 مارس 2022 - 00:07

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - أتليتكو مدريد

أشعل أتليتكو مدريد صراع المربع الذهبي في الدوري الإسباني بعد الفوز على ريال بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتغلب أتليتكو مدريد خارج ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري.

ورفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع وبالتساوي مع برشلونة صاحب المركز الثالث وللفريق الكتالوني مباراة ناقصة.

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أما ريال بيتيس فتعرض للهزيمة الثانية على التوالي وتجمد رصيده عند 46 نقطة في المركز الخامس.

وافتتح أتليتكو مدريد التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية عن طريق جواو فيليكس.

وخطف كريستيان تيلو التعادل لبيتيس في الدقيقة 50 وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات.

وفي الشوط الثاني نجح جواو فيليكس مجددا في التقدم لأتليتكو مدريد بهدف ثان في الدقيقة 61 بعد تمريرة من يورينتي.

وعزز أتليتكو مدريد تقدمه بهدف قتل المباراة في الدقيقة 80 عن طريق توماس ليمار بتمريرة رائعة من أنطوان جريزمان.

ويستضيف أتليتكو مدريد فريق قادش في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري يوم الجمعة.

ويستضيف بيتيس فريق أتليتك بلباو في نفس الجولة يوم الأحد.

الدوري الإسباني أتليتكو مدريد
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