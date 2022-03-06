الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع بيراميدز.. القنوات الناقلة والمعلق

يلتقي الأهلي مع بيراميدز ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الثامن للدوري المصري.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة من 10 مباريات، بعد تحقيق 8 انتصارات وتعادلين.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 25 نقطة من 9 مباريات، بعد تحقيق 8 انتصارات وتعادل واحد.

وفاز الأهلي في المباراة الأخيرة على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

على الجانب الآخر، فاز بيراميدز على المقاولون العرب بهدفين دون رد.

وتلعب المباراة يوم الثلاثاء 8 مارس.

ويلعب اللقاء على ملعب الأهلي We السلام.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء بلال علام ومحمد الكواليني.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط بعد 3 مباريات.

على الجانب الآخر، يتصدر بيراميدز مجموعته في الكونفدرالية بالعلامة الكاملة بـ 9 نقاط.