انتهت في إيطاليا - نابولي (0)-(1) ميلان.. الصدارة في ميلان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة نابولي وميلان في الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي.

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نهاية المباراة

ق94. هدف أكيد يضيع من ساليميكارس بعد انفراد صريح بالمرمى ولكن أوسبينا يتصدى ببراعة

ق89. إبراهيموفيتش يدخل بدلا من لياو ويشترك لأول مرة بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة

ق86. هجمة مماثلة من ثيو هيرنانديز وتسديدة مماثلة ولكن أوسبينا يتصدى

ق85. انطلاقة رائعة من أوسيمين الذي سدد من الزاوية اليمنى ولكن مانيان أغلق زايته ببراعة

ق55. أوسبينا يتصدى لتسديدة رائعة من بن ناصر

ق50. تسديدة من أوسيمين في يد مانيان

ق48. جووووووول أول لميلان عن طريق جيرو الذي وضع قدمه في تسديدة كالابريا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق18. رأسية من ميسياس وأوسبينا يتألق في التصدي، والحكم يحتسب خطأ على ميسياس

ق5. لاعبي ميلان يطالبون بركلة جزاء بعد تدخل من كوليبالي على بن ناصر ولكن الحكم يشير باستمرار اللعب

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل