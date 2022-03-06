انتهت في إيطاليا - نابولي (0)-(1) ميلان.. الصدارة في ميلان

الأحد، 06 مارس 2022 - 21:39

كتب : FilGoal

لاعبو نابولي يحتفلون بالفوز على ليستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة نابولي وميلان في الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي.

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نهاية المباراة

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ق86. هجمة مماثلة من ثيو هيرنانديز وتسديدة مماثلة ولكن أوسبينا يتصدى

ق85. انطلاقة رائعة من أوسيمين الذي سدد من الزاوية اليمنى ولكن مانيان أغلق زايته ببراعة

ق55. أوسبينا يتصدى لتسديدة رائعة من بن ناصر

ق50. تسديدة من أوسيمين في يد مانيان

ق48. جووووووول أول لميلان عن طريق جيرو الذي وضع قدمه في تسديدة كالابريا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق18. رأسية من ميسياس وأوسبينا يتألق في التصدي، والحكم يحتسب خطأ على ميسياس

ق5. لاعبي ميلان يطالبون بركلة جزاء بعد تدخل من كوليبالي على بن ناصر ولكن الحكم يشير باستمرار اللعب

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

نابولي ميلان الدوري الإيطالي
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