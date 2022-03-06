مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك من عودة جنش وصبحي

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن عودة محمود عبد الرحيم جنش لصفوف الفريق الموسم المقبل مشيرا لانتظاره عودة محمد صبحي أيضا.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الحدث اليوم: "نادي الزمالك لا يقف على أي لاعب أو مدرب أو رئيس، هناك بعض الأهرامات في كرة القدم المصرية لا تتأر برحيل أي شخص منها الزمالك".

وأضاف "جنش أول لاعب سيعود لصفوف الزمالك الموسم المقبل، ننتظر عودة محمد صبحي أيضا".

وواصل "أعد الجماهير أنه سيكون هناك صفقات محترمة تليق باسم الزمالك".

وأتم "عمر كمال ومحمود شبانة حصلا على مقدم التعاقد قبل الرحيل عن صفوف الفريق".

وأعلن مرتضى منصور في وقت سابق موافقة الرباعي محمد أبو جبل ورزاق سيسيه وحازم إمام وعمر السعيد على التجديد مع الزمالك، مع عدم وجود مشاكل في تجديد تعاقد طارق حامد وانتظار وصول شقيق بنشرقي لبدء التفاوض.

ويلعب الزمالك مع الجونة غدا الاثنين ضمن مباريات الأسبوع 12 من الدوري المصري.