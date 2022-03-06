تشكيل الدوري الإيطالي - نابولي يهاجم بـ أوسيمين.. وثلاثي في وسط ملعب ميلان

الأحد، 06 مارس 2022 - 21:15

كتب : FilGoal

ميلان - سامبدوريا

أعلن كل من لوشيانو سباليتي مدرب نابولي وستيفانو بيولي مدرب ميلان تشكيل فريقيهما للمواجهة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب نابولي مع ميلان على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي.

وشهد تشكيل نابولي وجود فيكتور أوسيمين في مركز قلب الهجوم أمام ثلاثي في صناعة اللعب، بينما يلعب ميلان بثلاثة لاعبين في وسط الميدان.

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وجاء تشكيل نابولي كالآتي

الحارس: دافيد أوسبينا

الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - أمير رحماني - خاليدو كوليبالي - ماريو روي

الوسط:فابيان رويز - ستانيسلاف لوبوتكا

أمامهما: ماتيو بوليتانو - بيوتر زيلينسكي - لورينزو إنسيني

الهجوم: فيكتور أوسيمين

بينما جاء تشكيل ميلان كالآتي

الحارس:مايك مانيان

الدفاع: دافيد كالابريا - فيكايو توموري - بيير كالولو - ثيو هيرنانديز

الوسط: إسماعيل بن ناصر - فرانك كيسي - ساندرو تونالي

الهجوم: جونيور ميسياس - أوليفييه جيرو - رافاييل لياو

ويحتل نابولي المركز الثاني برصيد 57 نقطة وبفارق الأهداف عن ميلان صاحب المركز الثالث، ويبتعد الفريقان عن الصدارة بفارق نقطة واحدة قبل المباراة.

ميلان،نابولي الدوري الإيطالي
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