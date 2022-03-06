قائمة الاسماعيلى - ظهور أول للاعب الإنتاج السابق.. عودة الحارس واستمرار غياب الشامى

أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم المدير الفنى للفريق قائمة اللاعبين التى سيخوض بها مباراة الفريق أمام فاركو.

ويواجه فريق الاسماعيلى فريق فاركو غدا الاثنين ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر لمسابقة الدورى.

وتواجد حسن ياسين لاعب الفريق الجديد في القائمة لأول مرة هذا الموسم، منذ انضمامه إلي النادي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية قادما من الإنتاج الحربي.

كما شهدت قائمة الفريق عودة محمد فوزي حارس المرمي بعد غياب دام أكثر من 40 يوما عقب تعرضه للإصابة بكدمة قوية في الركبة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي - أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: محمد بيومي - باهر المحمدي - محمد هاشم - محمد نصر - محمد دسوقي - عمرو الحلواني

خط الوسط: عمر الوحش - عماد حمدي - محمود عبد العاطي دونجا - محمد عادل - محمد مخلوف - محمد عبد السميع - حسن ياسين - أحمد مدبولي

خط الهجوم: جان موريل - أحمد مصطفي - عبد الرحمن مجدي - وجيه عبد الحكيم - خالد النبريصي - دييجو فرناندو

والجدير بالذكر أن المباراة القادمة ستشهد غياب عمر رضوان وعصام صبحي ومحمد الشامي لعدم تماثلهم للشفاء من الإصابات المختلفة.