الزحف مستمر.. يوفنتوس يهزم سبيزيا بصعوبة ويواصل تقدمه

واصل يوفنتوس زحفه نحو مقدمة الدوري الإيطالي بالتغلب على سبيزيا بهدف دون مقابل.

وتغلب يوفنتوس على سبيزيا بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 53 نقطة ليبتعد أكثر بالمركز الرابع ويقترب من ثلاثي المقدمة.

أما سبيزيا فتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر من الترتيب.

وسجل ألفارو موراتا هدف يوفنتوس الوحيد في الدقيقة 21 بعد تمريرة لوكاتيللي، ولم يتردد موراتا بتسديد كرة رائعة داخل الشباك.

وسيطر فريق يوفنتوس على مجريات الشوط الأول وكاد أن يعزز تقدمه بهدف جديد.

وتراجع يوفنتوس في الشوط الثاني مع محاولات من لاعبي سبيزيا لإدراك التعادل.

ولم ينجح يوفنتوس في تسديد أي كرة على المرمى في الشوط الثاني بينما حاول سبيزيا أربع مرات.

وتألق تشيزني حارس مرمى يوفنتوس في التصدي لهدف محقق في الدقيقة 70 ليحافظ على شباكه بدون أهداف.

ويبتعد يوفنتوس بفارق 5 نقاط عن إنتر متصدر جدول الترتيب والذي لعب مباراة أقل.

ويحل يوفنتوس ضيفا على فريق سامبدوريا الأسبوع المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي.