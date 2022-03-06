شتيجن: لا يمكننا ترك أذرعنا خارج منطقة الجزاء.. والحكم اتخذ قرارات صحيحة

يرى مارك أندري تير شتيجن حارس برشلونة بأن الحكم اتخذ قرارا صحيحا بعدم احتساب ركلة جزاء ضد فريقه خلال مواجه إلتشي.

وفاز برشلونة على إلتشي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني.

وقال شتيجن في تصريحات لشبكة موفيستار عقب المباراة: "لقد كان لدي عمل صغير في المباراة، لقد لعبوا مباراة جيدة وعانينا وقاتلنا كثيرا وأنا سعيد بالفوز والثلاث نقاط".

وتابع "لقد سعوا للحصول على فرصة أو إثنين من أجل تحقيق الفوز وفي النهاية أنا أحاول أن أبقى مركزا وانتظر تلك الكرات لتأتي إلي".

وأضاف "تشافي طلب منا تحسين قوتنا في الاستراحة لأن طريقة دفاعهم ومراقبة اللاعبين في جميع أنحاء الملعب لم تكن في صالحنا، وفي الشوط الثاني بحثنا عن أشياء أخرى والأمر عمل بشكل جيد معنا وأبارك للفريق ككل".

وتحدث شتيجن عن طلب لاعبي إلتشي لركلات جزء قال: "لمسة اليد داخل منطقة الجزاء يمكن مناقشتها دائما كثيرا، لم أشاهد اللقطة على التلفزيون ولكن بدا لي أن ألبا كان يستدير ولم يكن يعرف أين ذراعه، لا يمكننا ترك أذرعنا داخل منطقة الجزاء، في النهاية الحكم اتخذ قرارا واعتقد بأنه كان قرارا جيدا".

القوز رفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 48 في المركز الثالث بفارق 7 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد إلتشي عند النقطة الـ 29 في المركز الـ 14.