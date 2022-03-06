مرتضى للاعبي الزمالك: الدوري لا يزال في أقدامكم.. وبطولة إفريقيا هي الأهم

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع لاعبي فريقه، حيث قال لهم إن الدوري لا يزال متاحا، وإن الهدف الأهم هو بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال منصور في حديثه للاعبي الزمالك المذاع عبر يوتيوب: "بطولة الدوري ما زالت في أرجلكم، لعبنا مباراة أقل وما زال هناك مواجهة مباشرة مع الأهلي".

وأضاف "لا تلتفتوا للحديث عن أن الدوري حُسم الآن".

وأوضح لدينا بطولة أهم وهي بطولة إفريقيا التي لم نحققها منذ عام 2002، فزنا بالكونفدرالية والسوبر الإفريقي من قبل ويمكننا تكرار ذلك في إفريقيا".

وتابع رئيس الزمالك "أنتم أفضل اللاعبين في مصر وأطالبكم بعدم الالتفاف لمن يقوم بإحباطكم".

وأبدى مرتضى منصور اعتقاده أن نتائج الفريق لم تكن طبيعية في الآونة الأخيرة، حيث قال: "ما حدث في آخر ثلاثة أشهر أمر غير طبيعي من حيث عدم الفوز في المباريات".

وواصل "الفوز الأخير كان هاما للغاية ليس بسبب التغلب على فيوتشر ولكن للعودة في النتيجة واللعب حتى الدقيقة الأخيرة ".

وأضاف "يجب أن تستعيدوا ثقتكم بأنفسكم، محمود علاء مدافع جيد ولا يقل عن الونش وعبد الغني، سيف الجزيري كان هدافا للبطولة العربية. الزمالك لديه أفضل اللاعبين في مصر".

وتابع مرتضى "الموهبة لا تضيع وإنما التركيز فقط هو ما يقل ونحن بحاجة لاستعادة ذلك الآن".

واختتم "اعتبروا أن مباراة الوداد الماضية كأنها لم تلعب، ما زال أمامنا مباراتين في القاهرة لابد من الفوز بهما ومواجهة في أنجولا سنقدم كل ما لدينا فيها لنصالح الجماهير. بترو أتليتكو ليس بالفريق المرعب، أنتم المرعبون. ستركبون الطائرة وتتجهون إلى أنجولا للفوز بالثلاث نقاط".

ويحتل الزمالك المركز الثالث بـ22 نقطة من 10 مباريات، بفارق 3 نقاط عن الأهلي الذي لعب 9 مباريات، و4 نقاط عن بيراميدز المتصدر من 10 مباريات، بينما لُعب من الدوري المصري حتى الآن 11 جولة.