ثلاثة مساعدين أجانب.. الزمالك يعلن التشكيل النهائي لجهازه الفني بقيادة جوسفالدو فيريرا

الأحد، 06 مارس 2022 - 18:27

كتب : FilGoal

فيريرا

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن التشكيل النهائي لجهاز الزمالك الفني الجديد بقيادة جوسفالدو فيريرا.

وكشف مرتضى منصور عن توقيع عقود مع الجهاز الفني لمدة موسم ونصف، على أن يتواجد فيريرا رفقة ثلاثة مساعدين برتغاليين.

ووجه مرتضى منصور الشكر إلى أحمد عبد المقصود المدرب المساعد السابق، مع عودته إلى العمل في قطاع الناشئين.

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وسيكون التشكيل النهائي لجهاز الزمالك الفني الجديد كالتالي:

مدير فني: جوسفالدو فيريرا

مدرب عام: أسامة نبيه

مدرب مساعد: جوزيه روي[جوميز

مدرب أحمال: أندريه فيليب

محلل أداء: بيدرو روبيرتو

مدرب حراس المرمى: أيمن طاهر

ومن المنتظر أن يصل جوسفالدو فيريرا إلى القاهرة صباح غد الإثنين، على أن يحضر لقاء الفريق أمم الجونة في الدوري من الملعب.

وسيقود فيريرا الفريق لأول مرة أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.

صاحب الـ75 عاما سيتولى المهمة خلفا لـ باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي السابق، والذي انفصل عن الزمالك بالتراضي وتولى تدريب نادي الاتفاق السعودي.

جوسفالدو فيريرا تولي تدريب الزمالك خلال موسم 2014/2015 وجزء من الموسم التالي. فترة فاز فيها بلقب الدوري المصري لأول مرة بعد غياب 10 سنوات، بجانب الفوز بكأس مصر، والوصول إلى نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

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