رئيس الزمالك يعلن أسماء 4 لاعبين وافقوا على التجديد

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك موافقة الرباعي محمد أبو جبل وحازم إمام وعمر السعيد ورزاق سيسيه على تجديد التعاقد مع الزمالك.

وقال منصور عبر يوتيوب: "الرباعي محمد أبو جبل وحازم إمام وعمر السعيد ورزاق سيسيه وافق على تجديد التعاقد مع الزمالك".

وأضاف "التفاوض من أجل توقيع العقود سيبدأ في أي وقت، من الممكن أن يكون بعد مباراة الغد أو بعد مواجهة الوداد، وإذا حدث خلاف بشأن العقد سيتم الرجوع لي".

وعن طارق حامد نجم وسط الفريق، والمغربي أشرف بنشرقي نجم الهجوم، أوضح رئيس الزمالك "لا توجد مشكلة في تجديد تعاقد طارق حامد، النادي يحتاجه وهو يحتاج للنادي".

وتابع "تحدثت مع أشرف بنشرقي قبل قليل وطلب حضور أخيه وسيبدأ التفاوض".

ويحتل الزمالك المركز الثالث بـ22 نقطة من 10 مباريات، بفارق 3 نقاط عن الأهلي الذي لعب 9 مباريات، و4 نقاط عن بيراميدز المتصدر من 10 مباريات، بينما لُعب من الدوري المصري حتى الآن 11 جولة.

أما في دوري أبطال إفريقيا جمع الأبيض نقطتين فقط، مقابل 7 نقاط لبترو أتلتيكو الأنجولي و6 للوداد المغربي ونقطة وحيدة لساجرادا الأنجولي، بعد نهاية 3 جولات في دور المجموعات.

وينتهي عقد كل من محمد أبو جبل وطارق حامد وأشرف بنشرقي وحازم إمام وعمر السعيد ورزاق سيسيه في الصيف المقبل.