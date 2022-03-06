رئيس الزمالك يعلن أسماء 4 لاعبين وافقوا على التجديد

الأحد، 06 مارس 2022 - 18:20

كتب : FilGoal

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك موافقة الرباعي محمد أبو جبل وحازم إمام وعمر السعيد ورزاق سيسيه على تجديد التعاقد مع الزمالك.

وقال منصور عبر يوتيوب: "الرباعي محمد أبو جبل وحازم إمام وعمر السعيد ورزاق سيسيه وافق على تجديد التعاقد مع الزمالك".

وأضاف "التفاوض من أجل توقيع العقود سيبدأ في أي وقت، من الممكن أن يكون بعد مباراة الغد أو بعد مواجهة الوداد، وإذا حدث خلاف بشأن العقد سيتم الرجوع لي".

أخبار متعلقة
لاعب الوداد: علينا بذل مجهودات مضاعفة لو أردنا الفوز على الزمالك في مصر مدرب الوداد: سنسافر إلى مصر من أجل تحقيق الفوز على الزمالك مرتضى: أبو جبل لن ينضم لـ النصر.. وأقول لأندية السعودية اتركوا لاعبي الزمالك في الجول يكشف كيف يفكر كيروش لقائمة المنتخب أمام السنغال.. وأمر لم يستقر عليه

وعن طارق حامد نجم وسط الفريق، والمغربي أشرف بنشرقي نجم الهجوم، أوضح رئيس الزمالك "لا توجد مشكلة في تجديد تعاقد طارق حامد، النادي يحتاجه وهو يحتاج للنادي".

وتابع "تحدثت مع أشرف بنشرقي قبل قليل وطلب حضور أخيه وسيبدأ التفاوض".

ويحتل الزمالك المركز الثالث بـ22 نقطة من 10 مباريات، بفارق 3 نقاط عن الأهلي الذي لعب 9 مباريات، و4 نقاط عن بيراميدز المتصدر من 10 مباريات، بينما لُعب من الدوري المصري حتى الآن 11 جولة.

أما في دوري أبطال إفريقيا جمع الأبيض نقطتين فقط، مقابل 7 نقاط لبترو أتلتيكو الأنجولي و6 للوداد المغربي ونقطة وحيدة لساجرادا الأنجولي، بعد نهاية 3 جولات في دور المجموعات.

وينتهي عقد كل من محمد أبو جبل وطارق حامد وأشرف بنشرقي وحازم إمام وعمر السعيد ورزاق سيسيه في الصيف المقبل.

حازم إمام عمر السعيد مرتضى منصور محمد أبو جبل رزاق سيسيه الزمالك
نرشح لكم
في الجول يكشف أسباب غياب شيكابالا وطارق حامد وجمعة عن الزمالك أمام الجونة مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك من عودة جنش وصبحي قائمة الاسماعيلى - ظهور أول للاعب الإنتاج السابق.. عودة الحارس واستمرار غياب الشامى قائمة الزمالك – غياب شيكابالا وطارق حامد أمام الجونة مرتضى للاعبي الزمالك: الدوري لا يزال في أقدامكم.. وبطولة إفريقيا هي الأهم ثلاثة مساعدين أجانب.. الزمالك يعلن التشكيل النهائي لجهازه الفني بقيادة جوسفالدو فيريرا خبر في الجول – الأهلي يسافر إلى جنوب إفريقيا فور انتهاء مواجهة بيراميدز مرتضى: أبو جبل لن ينضم لـ النصر.. وأقول لأندية السعودية اتركوا لاعبي الزمالك
أخر الأخبار
دي بروين: لا يمكنني تفسير لماذا نفوز دائما في أولد ترافورد ونعاني في ملعبنا دقيقة | الدوري الإنجليزي
مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك من عودة جنش وصبحي 21 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الدوري الإيطالي - نابولي يهاجم بـ أوسيمين.. وثلاثي في وسط ملعب ميلان 21 دقيقة | الدوري الإيطالي
قائمة الاسماعيلى - ظهور أول للاعب الإنتاج السابق.. عودة الحارس واستمرار غياب الشامى 31 دقيقة | الدوري المصري
الزحف مستمر.. يوفنتوس يهزم سبيزيا بصعوبة ويواصل تقدمه 36 دقيقة | الدوري الإيطالي
شتيجن: لا يمكننا ترك أذرعنا خارج منطقة الجزاء.. والحكم اتخذ قرارات صحيحة 37 دقيقة | الدوري الإسباني
خدعوك فقالوا رونالدو السبب.. سيتي يضرب يونايتد برباعية ويبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
تشافي: إذا هاجمنا أفضل نفوز.. ولذلك خرج جافي ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 مرتضى منصور يرد عبر في الجول على أنباء تجميد محمد أبو جبل 4 قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. سهلة لـ ليفربول وتشيلسي يواجه قاهر الكبار