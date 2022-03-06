في الجول يكشف كيف يفكر كيروش لقائمة المنتخب أمام السنغال.. وأمر لم يستقر عليه

الأحد، 06 مارس 2022 - 18:09

كتب : بسام أبو بكر

منتخب مصر

مازالت قائمة منتخب مصر أمام السنغال تشغل بال كارلوس كيروش مدرب المنتخب، قبل أيام من إعلانها.

وحسبما علم FilGoal.com فإن كارلوس كيروش استقر على أسماء 19 لاعبا بالفعل لقائمته، مع مفاضلات أخرى لتكون القائمة النهائية 23 لاعبا.

كيروش يبحث عن بدلاء لقلبي الدفاع بعد إصابة أحمد حجازي وتأكد غيابه، مع تراجع مستوى محمود علاء لاعب الزمالك في الأونة الأخيرة.

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وستشهد القائمة استمرار تواجد 4 حراس أيضا رغم أنها قائمة لمباراتين فقط هذه المرة، لكن كيروش يفضل تأمين نفسه في هذا المركز.

وستتكون القائمة من 19 لاعبا بجانب 4 حراس، إذ أنه لا يحب تواجد عدد كبير للغاية، وتكون اختياراته بعد دراسة كبيرة لأي لاعب لأنه يضع مسألة قدرة اللاعب على اللعب في أكثر من مركز باعتباره دائما، وهذا من أهم نقط اختيار كيروش لأي عنصر.

ومن المقرر أن يكون معسكر منتخب مصر في القاهرة، وسيكون له ترتيبات خاصة وضوابط وضعها المدير الفني في متطلباته استعدادا لمباراتى السنغال.

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال يوممي 25، و29 مارس الجاري في المرحلة النهائية من تصفيات قارة إفريقيا لنهائيات كأس العالم.

تصفيات كأس العالم منتخب مصر السنغال كارلوس كيروش
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