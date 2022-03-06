كرة طائرة - الأهلي يواصل الانفراد بالقمة ويهزم هيليوبوليس في المرحلة النهائية من الدوري

الأحد، 06 مارس 2022 - 17:56

كتب : FilGoal

فريق الأهلي للكرة الطائرة

واصل رجال الأهلي للكرة الطائرة انتصاراتهم في المرحلة النهائية من الدوري الممتاز بالفوز على هيليوبوليس في الجولة الرابعة.

وتغلب الأهلي على هيليوبوليس بثلاثة أشواط دون مقابل ضمن مباريات الجولة الرابعة والمقامة على صالة برج العرب ليرفع رصيده إلى 12 نقطة.

وتقام المرحلة النهائية بين ثمانية فرق وهم الأهلي والزمالك والجيش وسموحة وهيليوبوليس والاتحاد والطيران وبتروجت.

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وتم جمع الثمانية فرق في مجموعة واحدة وتقام من دور واحد لترتيب الفرق قبل مرحلة خروج المغلوب.

وفاز الأهلي بالشوط الأول بنتيجة 25-19 قبل أن يفوز الأحمر بشوطين متتاليين بنفس النتيجة 25-12.

وتقام السبع جولات من المرحلة النهائية من مجموعة من دور واحد تختتم منافساتها الأحد المقبل.

وبعد انتهاء السبع جولات تقام المرحلة الإقصائية بخروج المغلوب إذ تكون المواجهة كالآتي:

المركز الأول × المركز الثامن

المركز الثاني × المركز السابع

المركز الثالث × المركز السادس

المركز الرابع × المركز الخامس

وتكون منافسات ربع النهائي بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل إلى نصف النهائي.

أما منافسات الدورين نصف النهائي والنهائي فبنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يفوز.

كرة طائرة الأهلي
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