نبيل محمود مديرا فنيا لمنتخب السويس

الأحد، 06 مارس 2022 - 17:33

كتب : رضا السنباطي

نبيل محمود وأعضاء مجلس إدارة منتخب السويس

أعلن نادي منتخب السويس في بيان رسمي تعيين نبيل محمود لاعب الزمالك السابق مديرا فنيا للفريق خلفا لسعد فاروق.

كان النادي قد أنهى عقد سعد فاروق بالتراضي عقب الهزيمة من بتروجيت بهدفين دون مقابل في الجولة الـ 21 من دوري الدرجة الثانية المصري.

وعمل فاروق مع منتخب السويس لمدة تقارب الموسم بعد توليه مسؤولية تدريب الفريق في الموسم الماضي بعد رحيله عن تدريب الفيوم.

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وسبق لنبيل محمود العمل في الجهاز الفني للزمالك، كما نجح في قيادة فريق الرجاء للدوري الممتاز عند توليه مسؤولية تدريب الفريق في 2017.

وقال المدرب الجديد في تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادي: "سعيد بتواجدي داخل محافظة السويس العريقة وداخل نادي منتخب السويس الكبيرن كما أتوجه بالشكر لسعد فاروق لإعداده الفريق في الفترة السابقة وأتمنى له التوفيق في القادم".

وتابع "أعد جماهير السويس بأننا سنبذل قصارى جهدنا لرجوع الفريق لمساره الصحيح، أعرف بأننا بعيدين عن المنافسة في الموسم الحالي ولكن سنعمل على قدم وساق بدون حسابات لإنهاء الموسم بمركز متقدم ولإعداد الفريق لتحقيق حلم الصعود في الموسم المقبل".

ويحتل منتخب السويس المركز التاسع في مجموعة القاهرة برصيد 28 نقطة بعد إنقضاء 21 جولة.

دوري الدرجة الثانية المصري منتخب السويس نبيل محمود
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