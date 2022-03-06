تشكيل برشلونة - تغييرات هجومية من تشافي أمام إلتشي

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تشكيل فريقه لمواجهة إلتشي والتي ستقام بعد قليل.

ويلتقي برشلونة مع مضيفه إلتشي في الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني.

وقرر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الاعتماد على أداما تراوري وفيران توريس كأوراق بديلة.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي:

الحارس: مارك أندري تير شتيجين

الدفاع: داني ألفيش - رونالد أراوخو - جيرارد بيكيه - جوردي ألبا

الوسط: بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

الهجوم: عثمان ديمبلي - بيير إيميريك أوباميانج - جافي

برشلونة يتواجد في المركز الرابع بالدوري الإسباني برصيد 45 نقطة.

فيما يحتل إلتشي المركز الـ14 برصيد 29 نقطة.