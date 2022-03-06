كيروش: هكذا فقط نستطيع أن نحقق الحلم المصري.. ورسالة للاعبي المنتخب

لا يرى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر أي طريقة لنجاح الفراعنة في التأهل لكأس العالم، سوى بالسلوك الصحيح المماثل لما قدمه الفريق من قبل مع المدرب البرتغالي.

وقال كيروش عبر تويتر: "العد التنازلي لكأس العالم بدأ. 15 يوما قبل انطلاق معسكرنا".

وأضاف "فقط بالسلوك الصحيح الذي أظهرناه من قبل يمكننا النجاح وتحقيق الحلم المصري، والوصول لتوقعاتنا وأهدافنا".

وأكمل كيروش: "علينا أن نكون متواضعين وفي قمة التركيز وملتزمين بالعمل الجاد في كل لحظة من حياتنا. تلك هي التركيبة التي ستقودنا إلى قطر".

وأتم موجها حديثه للاعبي فريقه "أتمنى لكم جميعا الأفضل، ولكن لا تتساهلوا ولا تخطئوا واستعملوا هذا الوقت للتحضير، جاهزون؟".

Lads, World Cup count down. Day 15 before starting our camp. Only with the same correct attitude we can succeed and fulfill the Egyptian Dream and reach our expectations and goals. (...) — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) March 6, 2022

ويواجه منتخب مصر نظيره السنغالي، الذي فاز على الفراعنة في نهائي أمم إفريقيا في فبراير الماضي، في الدور النهائي من تصفيات كأس العالم.

ويستضيف استاد القاهرة مباراة الذهاب يوم 25 مارس، قبل مواجهة الإياب في داكار يوم 29 مارس.

ويطمح الفراعنة لتأهل رابع عموما وثان على التوالي إلى نهائيات كأس العالم، والتي ستقام نسختها المقبلة في قطر، نوفمبر المقبل.