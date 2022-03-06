لابورتا: لا نفاوض هالاند

نفى خوان لابورتا رئيس برشلونة تفاوض ناديه مع إرلينج هالاند نجم دورتموند مثلما زعمت تقارير.

إيرلينج هالاند النادي : بوروسيا دورتموند برشلونة

وصرح لابورتا خلال اجتماع بمجموعات لمشجعي ناديه:"لا توجد أي مفاوضات مع هالاند".

وأضاف "لم نجتمع أو نتحدث. اجتماع شابي هيرنانديز (مدرب برشلونة) مع هالاند في ميونيخ ليس من شأني، رياضيان يتحدثان في كرة القدم".

وأتم "أول شيء سنفعله لو نريد هالاند هو مخاطبة دورتموند، ناديه".

وزعمت صحيفة سبورت الإسبانية، المقربة من برشلونة، أن مينو رايولا وكيل أعمال هالاند لا يمانع انتقال موكله إلى النادي الكاتالوني.

لكنه يشترط حصول برشلونة أيضا على خدمات موكله الآخر نصير مزراوي مدافع أياكس.

بينما شبكة ESPN قالت إن مانشستر يونايتد انسحب من سباق الحصول على هالاند بعدما تأكد من رغبة اللاعب في الانتقال إلى ريال مدريد.

وقد تشهد سوق الانتقالات الصيفية المقبلة صراعا شرسا على هالاند.

النجم النرويجي البالغ عمره 21 عاما يقدم أداء مذهلا منذ انتقاله لدورتموند في يناير 2020.

في 79 مباراة سجل 80 هدفا وأرسل 21 تمريرة حاسمة.