مشاهد تراجيدية.. وفاة 17 مشجعا في أحداث عنف جماهيري بالدوري المكسيكي

الأحد، 06 مارس 2022 - 10:47

كتب : FilGoal

كيريتارو - أطلس

قالت تقارير مكسيكية إن 17 مشجعا لقوا حتفهم في أحداث العنف الجماهيري التي وقعت بين جماهيري فريقي كيريتارو وأطلس في الدوري المحلي في وقت مبكر صباح اليوم الأحد.

وجمعت المباراة بين الفريقين على ملعب كوريجودورا، معقل فريق كيريتارو، قبل أن يدخل عدد من الجماهير إلى المستطيل الأخضر هربا من المعركة التي نشبت بالأسلحة في المدرجات في الدقيقة 62 من عمر المباراة، إبان تقدم الضيوف بهدف وحيد، ما تسبب في إلغاء المباراة.

وبعد إلغاء المباراة، استمرت المعارك خارج الملعب تاركة مصابين آخرين.

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ومن جانبه، كتب ميكيل أريولا رئيس رابطة الدوري المكسيكي على تويتر: "ما حدث غير مقبول، المسؤولون عن انعدام الأمن في الملعب سيعاقبون بشكل مثالي، والمباراة لن تستمر. الرابطة بدأت تحقيقا فيما حدث سواء في المدرجات أو داخل الملعب".

وكذلك، قررت الرابطة إلغاء مباريات الجولة التاسعة وإقامتها في وقت لاحق بعدما حدث.

كيريتارو أطلس الدوري المكسيكي
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