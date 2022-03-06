مواعيد مباريات الأحد 6 مارس 2022 – دربي مانشستر.. ومباريات هامة في إسبانيا وإيطاليا
الأحد، 06 مارس 2022 - 10:14
كتب : FilGoal
تتجه أنظار متابعي كرة القدم إلى ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر لمتابعة الدربي بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.
وتقام المباراة في السادسة والنصف مساء، ويسبقها مباراة أخرى في الدوري الإنجليزي بين واتفورد وأرسنال في الرابعة ظهرا.
وفي إسبانيا، يحل برشلونة ضيفا على إلتشي في الخامسة والربع.
وفي إيطاليا، يحل ميلان ضيفا على نابولي في استاد دييجو أرماندو مارادونا في الساعة العاشرة إلا ربع.
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