مواعيد مباريات الأحد 6 مارس 2022 – دربي مانشستر.. ومباريات هامة في إسبانيا وإيطاليا

الأحد، 06 مارس 2022 - 10:14

كتب : FilGoal

يونايتد - سيتي

تتجه أنظار متابعي كرة القدم إلى ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر لمتابعة الدربي بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

وتقام المباراة في السادسة والنصف مساء، ويسبقها مباراة أخرى في الدوري الإنجليزي بين واتفورد وأرسنال في الرابعة ظهرا.

وفي إسبانيا، يحل برشلونة ضيفا على إلتشي في الخامسة والربع.

أخبار متعلقة
مرتضى: أبو جبل لن ينضم لـ النصر.. وأقول لأندية السعودية اتركوا لاعبي الزمالك في غياب حكيمي ومبابي.. باريس سان جيرمان يسقط أمام نيس بهدف جزائري هدفان ملغيان وركلتا جزاء.. ريال مدريد يضرب سوسيداد برباعية

وفي إيطاليا، يحل ميلان ضيفا على نابولي في استاد دييجو أرماندو مارادونا في الساعة العاشرة إلا ربع.

إليكم كل مواعيد يوم دسم كرويا في أوروبا.

مواعيد مباريات الأحد 6 مارس 2022
نرشح لكم
مدافع ليفربول: هذا سبب انفعالي القوي على التحكيم في لقاء وست هام لابورتا: لا نفاوض هالاند في غياب حكيمي ومبابي.. باريس سان جيرمان يسقط أمام نيس بهدف جزائري مؤتمر بيولي: قد يتواجد إبراهيموفيتش أمام نابولي.. وهذه الثنائية ستكون ممتعة كلوب: مهتمون بـ ديربي مانشستر ولكن صلاح يسيطر وصراع قوي على الوصافة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 الدوري الألماني - سجل هدفا لم يُحتسب.. مرموش يساهم في عودة شتوتجارت للانتصارات السباق يستمر.. ليفربول يتخطى وست هام ويواصل الضغط على مانشستر سيتي
أخر الأخبار
مدافع ليفربول: هذا سبب انفعالي القوي على التحكيم في لقاء وست هام 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – الأهلي يسافر إلى جنوب إفريقيا فور انتهاء مواجهة بيراميدز 18 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
لابورتا: لا نفاوض هالاند 43 دقيقة | ميركاتو
مشاهد تراجيدية.. وفاة 17 مشجعا في أحداث عنف جماهيري بالدوري المكسيكي 45 دقيقة | أمريكا
محمد شريف: صعبنا لقاء المريخ على أنفسنا 58 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مواعيد مباريات الأحد 6 مارس 2022 – دربي مانشستر.. ومباريات هامة في إسبانيا وإيطاليا ساعة | أوروبا
مرتضى: أبو جبل لن ينضم لـ النصر.. وأقول لأندية السعودية اتركوا لاعبي الزمالك 11 ساعة | الدوري المصري
في غياب حكيمي ومبابي.. باريس سان جيرمان يسقط أمام نيس بهدف جزائري 11 ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 مرتضى منصور يرد عبر في الجول على أنباء تجميد محمد أبو جبل 3 قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. سهلة لـ ليفربول وتشيلسي يواجه قاهر الكبار 4 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام