مرتضى: أبو جبل لن ينضم لـ النصر.. وأقول لأندية السعودية اتركوا لاعبي الزمالك

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أن محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأبيض لن ينضم لصفوف النصر السعودي.

وقال مرتضى عبر قناة الإخبارية السعودية: "أنهيت جلستي مع محمد أبو جبل ولن يذهب إلى النصر السعودي".

وأضاف "أقول لكل الأندية السعودية ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، لديكم الأموال والبركة والأماكن المقدسة، لذلك اتركوا لنا لاعبي الزمالك".

وواصل "أفضل أن تكون المفاوضات معنا بشكل مباشر ومن الباب لتوفير المسافات، ولكن الدخول من الشباك يجعل الأمور أصعب".

وأكمل "عندما تحدث معي رؤساء الأندية السعودية لضم لاعبي الزمالك كنا نوافق وتنتهي المفاوضات بنجاح".

وأكد "سعر اللاعب يرتفع بسبب نادي الزمالك فهو من يصنع النجوم، ولذلك وقت التجديد النادي هو من يحدد المبلغ وليس اللاعب".

وأتم تصريحاته "بصرف النظر عن نادي النصر السعودي أو أي نادي آخر لن يستمر أي لاعب مع ناديه دون رغبته".

وكان مرتضى منصور أكد في وقت سابق أن محمد أبو جبل يعتزم تجديد تعاقده مع الزمالك، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.