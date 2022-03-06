في غياب حكيمي ومبابي.. باريس سان جيرمان يسقط أمام نيس بهدف جزائري

الأحد، 06 مارس 2022 - 00:17

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان - نيس

سقط باريس سان جيرمان في فخ الخسارة الثالثة هذا الموسم في الدوري الفرنسي أمام نيس على ملعب أليانز ريفيرا في الجولة 27.

المباراة شهدت غياب أشرف حكيمي وكيليان مبابي وسيرخيو راموس بسبب الإصابة.

فيما قاد ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا ونيمار هجوم الفريق العاصمي.

أخبار متعلقة
مؤتمر أنشيلوتي: إصابتا كروس وفالفيردي لن تمنعهما من لقاء باريس.. وهذا دليل صلابتنا الدفاعية ليكيب: بسبب رقم كافاني.. مبابي منفتح على التجديد مع باريس سان جيرمان سقوط مروع ومشهد يتصدره نيمار.. نانت يضرب باريس سان جيرمان بثلاثية أنشيلوتي: الأداء أمام باريس سان جيرمان أسوأ من النتيجة

خسارة هي الثانية في آخر 3 مباريات للفريق الباريسي في الدوري الفرنسي.

وخسارة هي الـ 11 من أصل 72 مباراة للمدرب الأرجنتيني ماوريسو بوكيتينو بنسبة 16.7% في المباريات الرسمية، وهي النسبة الأعلى منذ رحيل أنطوان كومبواريه عن تدريب النادي في 2011.

ويظل باريس سان جيرمان في الصدارة برصيد 62 نقطة، فيما ارتقى نيس مؤقتا للمركز الثاني برصيد 49 نقطة.

وصف المباراة

المباراة بدأت سريعة عن طريق أمين جويري الذي أهدر انفرادا بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 6.

وبعد 3 دقائق أهدر أنخيل دي ماريا فرصة التقدم لباريس إذ تصدى لها والتر بينتينز ببراعة.

وكاد ماورو إيكاردي أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 82 لكن تسديدته ارتطمت بالمدافع وخرجت لركنية.

وبعد دقيقتين سدد جاستن كلويفرت كرة قوية لكن في منتصف المرمى تصدى لها نافاس.

وفي الدقيقة 88 خطف الجزائري أندي ديلور الفوز لنيس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب عرضية متقنة من الجهة اليسرى.

وطالب لاعبو نيس باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع لكن الحكم عقب مطالعة تقنية الفيديو رفض احتسابها لتنتهي المباراة بسقوط محلي قبل لقاء ريال مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان نيس الدوري الفرنسي
نرشح لكم
مدير سان جيرمان: سنحاول تجديد عقد مبابي بشتى الطرق نانت يتفوق على موناكو بركلات الترجيح ويتأهل لنهائي كأس فرنسا بعد غياب 22 عاما ليكيب: بسبب رقم كافاني.. مبابي منفتح على التجديد مع باريس سان جيرمان رئيس الدوري الأمريكي يرد على نيمار: لا نريد جلب أسماء كبيرة لأنهم قرروا الاعتزال لدينا الاتحاد الجزائري يتضامن مع يوسف بلايلي بعد الهتافات العنصرية تحقيق مشترك - بريست وريمس يتحالفان لبحث قضية العنصرية ضد بلايلي سقوط مروع ومشهد يتصدره نيمار.. نانت يضرب باريس سان جيرمان بثلاثية إندبندنت: عرض خيالي من سان جيرمان لـ مبابي "لن يمكن لأحد مساواته"
أخر الأخبار
مرتضى: أبو جبل لن ينضم لـ النصر.. وأقول لأندية السعودية اتركوا لاعبي الزمالك 18 دقيقة | الدوري المصري
في غياب حكيمي ومبابي.. باريس سان جيرمان يسقط أمام نيس بهدف جزائري 34 دقيقة | الدوري الفرنسي
هدفان ملغيان وركلتا جزاء.. ريال مدريد يضرب سوسيداد برباعية 37 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر بيولي: قد يتواجد إبراهيموفيتش أمام نابولي.. وهذه الثنائية ستكون ممتعة 54 دقيقة | الدوري الإيطالي
موسيماني: مباراة المريخ كانت تبدو سهلة لكنها عكس ذلك ساعة | دوري أبطال إفريقيا
عبد الحفيظ: دوري الأبطال سيكون أكثر صعوبة.. ويجب أن يرتفع مستوى التحكيم الإفريقي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر موسيماني - عن بكاء حسام حسن ومشاكل الدفاع وما ينقص عبد القادر.. وطلب ثالث للفيديو ساعة | دوري أبطال إفريقيا
قمصان: الأهلي خرج من عنق الزجاجة.. واستحقينا أكثر من ضربة جزاء ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 مرتضى منصور يرد عبر في الجول على أنباء تجميد محمد أبو جبل 3 قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. سهلة لـ ليفربول وتشيلسي يواجه قاهر الكبار 4 سطر جديد في مجد محمد صلاح الأوروبي بلقب ثامن