في غياب حكيمي ومبابي.. باريس سان جيرمان يسقط أمام نيس بهدف جزائري

سقط باريس سان جيرمان في فخ الخسارة الثالثة هذا الموسم في الدوري الفرنسي أمام نيس على ملعب أليانز ريفيرا في الجولة 27.

المباراة شهدت غياب أشرف حكيمي وكيليان مبابي وسيرخيو راموس بسبب الإصابة.

فيما قاد ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا ونيمار هجوم الفريق العاصمي.

خسارة هي الثانية في آخر 3 مباريات للفريق الباريسي في الدوري الفرنسي.

وخسارة هي الـ 11 من أصل 72 مباراة للمدرب الأرجنتيني ماوريسو بوكيتينو بنسبة 16.7% في المباريات الرسمية، وهي النسبة الأعلى منذ رحيل أنطوان كومبواريه عن تدريب النادي في 2011.

ويظل باريس سان جيرمان في الصدارة برصيد 62 نقطة، فيما ارتقى نيس مؤقتا للمركز الثاني برصيد 49 نقطة.

وصف المباراة

المباراة بدأت سريعة عن طريق أمين جويري الذي أهدر انفرادا بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 6.

وبعد 3 دقائق أهدر أنخيل دي ماريا فرصة التقدم لباريس إذ تصدى لها والتر بينتينز ببراعة.

وكاد ماورو إيكاردي أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 82 لكن تسديدته ارتطمت بالمدافع وخرجت لركنية.

وبعد دقيقتين سدد جاستن كلويفرت كرة قوية لكن في منتصف المرمى تصدى لها نافاس.

وفي الدقيقة 88 خطف الجزائري أندي ديلور الفوز لنيس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب عرضية متقنة من الجهة اليسرى.

وطالب لاعبو نيس باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع لكن الحكم عقب مطالعة تقنية الفيديو رفض احتسابها لتنتهي المباراة بسقوط محلي قبل لقاء ريال مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.