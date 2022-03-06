هدفان ملغيان وركلتا جزاء.. ريال مدريد يضرب سوسيداد برباعية

سحق ريال مدريد ضيفه ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين للدوري الإسباني.

بذلك يرفع ريال مدريد رصيده إلى 63 نقطة في صدارة الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط عن إشبيلية أقرب ملاحقيه، فيما تجمد رصيد سوسيداد عند 44 نقطة في المركز السادس.

بداية صادمة

صادمةارتكب داني كارفاخال ركلة جزاء سريعة في الدقيقة التاسعة، سجل منها ميكيل أويارزابال الهدف الأول في الدقيقة 10.

وفي الدقيقة 24 سدد رودريجو جوس ولكن اصطدمت بالدفاع، تلاه كاسيميرو في الدقيقة 31 بكرة علت العارضة.

وحاول رودريجو مرة أخرى في الدقيقة 37 ولكن أتى الدفاع في الإبعاد.

انقلاب سريع

التعادل أتى في الدقيقة 40 بتسديدة رائعة من إدواردو كامافينجا أطلقها من خارج المنطقة.

وفي الدقيقة 41 سجل كريم بنزيمة ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

ولكن سرعان ما أدرك لوكا مودريتش التقدم بتسديدة رائعة أخرى من خارج المنطقة في الدقيقة 44، لينهي الشوط بتقدم الملكي.

تقنية الفيديو تواصل التدخل

سدد رودريجو في الدقيقة 50 بجوار القائم، وفي الدقيقة 61 حاول كريم بنزيمة ولكن الحارس أليكس ريميرو حولها إلى ركنية.

وفي الدقيقة 64 أجرى سوسيداد تبديلين بنزول أريتز إيلوستوندو ومارتن زوبيميندي بدلا من جوسيبا زالدوا وأسيير إيارامندي.

وسجل بنزيمة هدفا في الدقيقة 69 ألغته تقنية الفيديو بداعي التسلل.

أخيرا تحصل ريال مدريد على مخالفة من أريتز إيلوستوندو ضد فينيسيوس جونيور، لينال ركلة جزاء سجل منها بنزيمة الهدف الثالث في الدقيقة 76.

انطلاقة أسينسيو

وفي الدقيقة 77 دفع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بماركو أسينسيو بدلا من رودريجو، ليسجل اللاعب الهدف الرابع بعد تمريرة من كارفاخال في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة 82 حل مارسيلو وداني سيبايوس بدلا من فينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش، وتلاهما لوكاس فاسكيز بدلا من داني كارفاخال في الدقيقة 84.

بذلك يرفع ريال مدريد رصيده إلى 63 نقطة في صدارة الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط عن إشبيلية أقرب ملاحقيه، فيما تجمد رصيد سوسيداد عند 44 نقطة في المركز السادس.