مؤتمر بيولي: قد يتواجد إبراهيموفيتش أمام نابولي.. وهذه الثنائية ستكون ممتعة

السبت، 05 مارس 2022 - 23:56

كتب : FilGoal

بيولي وإبراهيموفيتش

"قد يتواجد زلاتان إبراهيموفيتش أمام نابولي".. هكذا تحدث ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان قبل المواجهة المرتقبة في قمة الجولة 28 من الدوري الإيطالي.

ويلتقي الفريقان غدا على ملعب دييجو أرماندو مارادونا بحثا عن فوز يساوي الانفراد بالصدارة.

وقال ستيفانو بيولي في المؤتمر الصحفي: "إبراهيموفيتش يتحسن، تدرب معنا أمس واليوم وقد يتواجد معنا غدا ضد نابولي".

أخبار متعلقة
رومانو يكشف العروض المقدمة لـ كيسي من ميلان وبرشلونة.. والمصير الأقرب سباليتي: ميلان ليس متحفزا أكثر من نابولي ليس بدربي الغضب.. ميلان وإنتر يتعادلان في لقاء سلبي بكأس إيطاليا لاعب أودينيزي بعد هدفه في ميلان: لم أكن متأكدا إذا كنت لمست الكرة بذراعي

وتعرض المهاجم السويدي لإصابة في وتر أكيليس في يناير الماضي غاب على إثرها حتى الآن.

وأضاف "منذ أسبوعين كنت أقول أنني أريد المزيد، الآن وصلنا لهنا ولا زال يتبقى 11 مباراة".

وأكمل "علينا أن نكون راضين، لكن من الآن ستكثر المواجهات المباشرة ولذلك علينا أن نركز، نابولي في هيئة رائعة، لديهم جودة كبيرة، علينا أن نلعب بقوة كبيرة".

وواصل "إذا فكرنا في التعادل مع نابولي سنكون قريبين من نتيجة سلبية أكثر من أي شيء آخر".

وأردف "نابولي هو أفضل فريق دفاعيا في الدوري، يعرفون كيف يركضون وإيجاد المساحات، كلا الفريقين لديه خط هحومي قوي، لكن اعتقد أن من سيدافع أفضل سيفوز".

وتابع عن أنتي ريبيتش: "هو بخير وعاد في أفضل شكل ممكن، علينا أن نبدأ المباريات بأفضل تشكيل ممكن، لكن من المهم أن نحطى بأفضل بدلاء".

وأتم عن مواجهة فيكايو توموري مع فيكتور أوسيمين: "لا شكوك لدي في قدرات فيكايو في الدفاع أو بناء الهجمة، سيجد منافسا شرسا، ستكون مواجهة ثنائية ممتعة".

ويتصدر بشكل مؤقت الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق نقطة عن ميلان ونابولي صاحبا الـ 57 نقطة في المركز الثاني وقبل لقاءهما المرتقب يوم الأحد المقبل.

مؤتمر بيولي ستيفانو بيولي الدوري الإيطالي ميلان نابولي
نرشح لكم
أبراهام يقود روما للفوز على أتالانتا سباليتي: ميلان ليس متحفزا أكثر من نابولي عودة للصدارة.. إنتر يكتسح ساليرنيتانا بخماسية أليجري يعترف: كنا محظوظين أمام فيورنتينا إنزاجي: إنتر يعاني من إجهاد بدني وعقلي.. وأعتقد أن الدربي كان أقل إثارة بيولي: نستحق الفوز على إنتر.. وعلينا أن نكون أكثر حسما ضد نابولي أليجري: كثرة الإصابات لا تقلقني قبل مواجهة فيورنتينا دي ليخت: رحيل رونالدو كان سبب بداية يوفنتوس السيئة هذا الموسم
أخر الأخبار
مرتضى: أبو جبل لن ينضم لـ النصر.. وأقول لأندية السعودية اتركوا لاعبي الزمالك 18 دقيقة | الدوري المصري
في غياب حكيمي ومبابي.. باريس سان جيرمان يسقط أمام نيس بهدف جزائري 33 دقيقة | الدوري الفرنسي
هدفان ملغيان وركلتا جزاء.. ريال مدريد يضرب سوسيداد برباعية 37 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر بيولي: قد يتواجد إبراهيموفيتش أمام نابولي.. وهذه الثنائية ستكون ممتعة 53 دقيقة | الدوري الإيطالي
موسيماني: مباراة المريخ كانت تبدو سهلة لكنها عكس ذلك ساعة | دوري أبطال إفريقيا
عبد الحفيظ: دوري الأبطال سيكون أكثر صعوبة.. ويجب أن يرتفع مستوى التحكيم الإفريقي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر موسيماني - عن بكاء حسام حسن ومشاكل الدفاع وما ينقص عبد القادر.. وطلب ثالث للفيديو ساعة | دوري أبطال إفريقيا
قمصان: الأهلي خرج من عنق الزجاجة.. واستحقينا أكثر من ضربة جزاء ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 مرتضى منصور يرد عبر في الجول على أنباء تجميد محمد أبو جبل 3 قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. سهلة لـ ليفربول وتشيلسي يواجه قاهر الكبار 4 سطر جديد في مجد محمد صلاح الأوروبي بلقب ثامن