مؤتمر بيولي: قد يتواجد إبراهيموفيتش أمام نابولي.. وهذه الثنائية ستكون ممتعة

"قد يتواجد زلاتان إبراهيموفيتش أمام نابولي".. هكذا تحدث ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان قبل المواجهة المرتقبة في قمة الجولة 28 من الدوري الإيطالي.

ويلتقي الفريقان غدا على ملعب دييجو أرماندو مارادونا بحثا عن فوز يساوي الانفراد بالصدارة.

وقال ستيفانو بيولي في المؤتمر الصحفي: "إبراهيموفيتش يتحسن، تدرب معنا أمس واليوم وقد يتواجد معنا غدا ضد نابولي".

وتعرض المهاجم السويدي لإصابة في وتر أكيليس في يناير الماضي غاب على إثرها حتى الآن.

وأضاف "منذ أسبوعين كنت أقول أنني أريد المزيد، الآن وصلنا لهنا ولا زال يتبقى 11 مباراة".

وأكمل "علينا أن نكون راضين، لكن من الآن ستكثر المواجهات المباشرة ولذلك علينا أن نركز، نابولي في هيئة رائعة، لديهم جودة كبيرة، علينا أن نلعب بقوة كبيرة".

وواصل "إذا فكرنا في التعادل مع نابولي سنكون قريبين من نتيجة سلبية أكثر من أي شيء آخر".

وأردف "نابولي هو أفضل فريق دفاعيا في الدوري، يعرفون كيف يركضون وإيجاد المساحات، كلا الفريقين لديه خط هحومي قوي، لكن اعتقد أن من سيدافع أفضل سيفوز".

وتابع عن أنتي ريبيتش: "هو بخير وعاد في أفضل شكل ممكن، علينا أن نبدأ المباريات بأفضل تشكيل ممكن، لكن من المهم أن نحطى بأفضل بدلاء".

وأتم عن مواجهة فيكايو توموري مع فيكتور أوسيمين: "لا شكوك لدي في قدرات فيكايو في الدفاع أو بناء الهجمة، سيجد منافسا شرسا، ستكون مواجهة ثنائية ممتعة".

ويتصدر بشكل مؤقت الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق نقطة عن ميلان ونابولي صاحبا الـ 57 نقطة في المركز الثاني وقبل لقاءهما المرتقب يوم الأحد المقبل.