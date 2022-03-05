كرة سلة - سيدات سبورتنج يحصدن لقب الكأس بالفوز على الأهلي 89-57

السبت، 05 مارس 2022 - 22:33

كتب : FilGoal

رنيم الجداوي أمام هاجر عامر - سبورتنج ضد الأهلي سلة

حصدت سيدات سبورتنج لقب كأس مصر على حساب الأهلي بالفوز بنتيجة 89-57 في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وهيمنت سيدات سبورتنج على اللقاء منذ البداية، فتفوقن في الربع الأول بنتيجة 25-7.

وفي الربع الثاني أكملن التفوق بنتيجة 41-28، وفي الربع الثالث 60-42.

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وحققن الفوز باللقاء بنتيجة 89-57 مع نهاية الربع الرابع.

وأثناء اللقاء تعرضت هاجر عامر لاعبة سبورتنج للإصابة ولم تستكمل اللقاء.

فوز ردت به سيدات سبورتنج على هزيمة الموسم الماضي القاتلة ضد الأهلي.

وواجهت سيدات الأهلي فريق سبورتنج في نهائي كأس الموسم الماضي وتم حسم اللقب في الثانية الأخيرة لصالح الأحمر.

وفاز الأهلي وقتها بنتيجة 82-80 في الثانية الأخيرة ليحقق اللقب وقتها.

واختتمت منافسات بطولتين من الموسم الحالي وهما السوبر المصري ودوري المرتبط.

وحصد سبورتنج لقب السوبر المصري بالإضافة للكأس بينما الأهلي فاز بدوري المرتبط.

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