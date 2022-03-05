انتهت - ريال مدريد (4) - (1) ريال سوسيداد.. فوز كبير

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين للدوري الإسباني.

يتصدر ريال مدريد جدول الترتيب بـ60 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه إشبيلية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 84 لوكاس فاسكيز بدلا من داني كارفاخال

ق 82 مارسيلو وداني سيبايوس بدلا من فينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش

ق 79 جووووووووووول البديل أسينسيو يتلقى تمريرة كارفاخال ويسجل بسهولة.. 4-1

ق 77 ماركو أسينسيو بدلا من رودريجو

ق 76 جوووووووووول كريم بنزيمة يسجل من علامة الجزاء

ق 75 ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.. مخالفة من أريتز إيلوستوندو ضد فينيسيوس جونيور

ق 69 هدف آخر تلغيه تقنية الفيديو بداعي التسلل من كريم بنزيمة

ق 64 تبديلين في صفوف سوسيداد بنزول أريتز إيلوستوندو ومارتن زوبيميندي بدلا من جوسيبا زالدوا وأسيير إيارامندي

ق 61 كريم بنزيمة يسدد والحارس أليكس ريميرو يحولها إلى ركنية

ق 50 رودريجو يسدد ولكن بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44 جوووووووووول لوكا مودريتش بتسديدة رائعة من خارج المنطقة يمنح الميرينجي التقدم

ق 41 ريال مدريد يسجل الثاني سريعا عن طريق بنزيمة ولكن يتم إلغاء الهدف بداعي التسلل

ق 40 جووووووووووول التعادل للملكي.. إدواردو كامافينجا يسجل بتسديدة قوية من خارج المنطقة على يسار الحارس

ق 37 رودريجو يسدد مرة أخرى والدفاع يبعدها

ق 31 كاسيميرو يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة

ق 24 تسديدة من رودريجو ولكن تصطدم بالدفاع

ق 10 جوووووووووووول الهدف الأول من ركلة جزاء.. ريال سوسيداد يتقدم بركلة ميكيل أويارزابال

ق 9 داني كارفاخال يرتكب المخالفة وركلة جزاء لصالح سوسيداد

بداية المباراة