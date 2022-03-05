الدوري الألماني - سجل هدفا لم يُحتسب.. مرموش يساهم في عودة شتوتجارت للانتصارات

عاد شتوتجارت للانتصارات بعد غياب 9 جولات بفوز مثير على بوروسيا مونشنجلادباخ، إذ قلب تأخره من 2-0 لفوز 3-2 في الجولة 25 من الدوري الألماني.

فوز ظل به شتوتجارت في المركز قبل الأخير (17) برصيد 22 نقطة.

بينما توقف رصيد جلادباخ عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر.

وشارك مرموش في اللقاء أساسيا للمباراة الثالثة على التوالي والثانية عشر من أصل 15 بقميص الفريق في الدوري الألماني.

تقدم الضيوف في الشوط الأول بثنائية عن طريق إلساني بليا في الدقيقة 14 وأضاف ماركوس تورام الهدف الثاني في الدقيقة 35.

إندو واتارا سجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 51 سجل كريستيان فوريتش هدف التعادل.

واستطاع ساسا كالدجديتش أن يسجل هدف شتوتجارت الثالث في الدقيقة 83 ليقلب النتيجة.

وسجل مرموش هدفا في الدقيقة 87 لكن ألغي بداعي التسلل.

وخرج الجناح المصري في الدقيقة 89 وعوضه تانجي كوليبالي، ليفوز شتوتجارت بنقاط المباراة الثلاث.

وسيحل رفاق مرموش في الجولة المقبلة ضيوفا على يونيون برلين.