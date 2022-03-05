الدوري الألماني - سجل هدفا لم يُحتسب.. مرموش يساهم في عودة شتوتجارت للانتصارات
السبت، 05 مارس 2022 - 21:43
كتب : FilGoal
عاد شتوتجارت للانتصارات بعد غياب 9 جولات بفوز مثير على بوروسيا مونشنجلادباخ، إذ قلب تأخره من 2-0 لفوز 3-2 في الجولة 25 من الدوري الألماني.
عمر مرموش
النادي : شتوتجارت
فوز ظل به شتوتجارت في المركز قبل الأخير (17) برصيد 22 نقطة.
بينما توقف رصيد جلادباخ عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر.
وشارك مرموش في اللقاء أساسيا للمباراة الثالثة على التوالي والثانية عشر من أصل 15 بقميص الفريق في الدوري الألماني.
تقدم الضيوف في الشوط الأول بثنائية عن طريق إلساني بليا في الدقيقة 14 وأضاف ماركوس تورام الهدف الثاني في الدقيقة 35.
إندو واتارا سجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 38.
وفي الدقيقة 51 سجل كريستيان فوريتش هدف التعادل.
⏱ An hour played. Keep going, lads! #VfB | #VfBBMG 2-2 pic.twitter.com/f2TCHZF80h— VfB Stuttgart_int (@VfB_int) March 5, 2022
واستطاع ساسا كالدجديتش أن يسجل هدف شتوتجارت الثالث في الدقيقة 83 ليقلب النتيجة.
وسجل مرموش هدفا في الدقيقة 87 لكن ألغي بداعي التسلل.
وخرج الجناح المصري في الدقيقة 89 وعوضه تانجي كوليبالي، ليفوز شتوتجارت بنقاط المباراة الثلاث.
⏹ WHAT. A. WIN. #VfB | #VfBBMG 3-2 pic.twitter.com/jCuYZtwTz2— VfB Stuttgart_int (@VfB_int) March 5, 2022
وسيحل رفاق مرموش في الجولة المقبلة ضيوفا على يونيون برلين.