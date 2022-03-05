أبراهام يقود روما للفوز على أتالانتا

السبت، 05 مارس 2022 - 21:18

كتب : FilGoal

تامي أبراهام - روما - أتالانتا

خطف روما انتصارا شاقا أمام أتالانتا في الجولة 28 من الدوري الإيطالي بهدف دون رد.

سجل هدف اللقاء الوحيد: تامي أبراهام.

فوز رفع رصيد روما إلى 47 نقطة تساوى بها مع أتالانتا وارتقى للمركز السابع وخاض مباراة أكثر من نيراتزوري بيرجامو.

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وقاد الروسي أليكسي ميرانتشوك هجوم أتالانتا وتواجد الأوكراني روسلان مالينوفسكي على مقاعد البدلاء.

فيما قاد أبراهام ونيكولو زانيولو هجوم روما ومن خلفهما لورينزو بيليجريني.

وصف المباراة

أهدر جانليوكا مانشيني فرصة التقدم مبكرا لروما برأسية مرت أعلى الشباك في الدقيقة الثالثة.

وبعد دقيقتين من مرور نصف ساعة على انطلاق المباراة حول أبراهام الكرة في الشباك بعد تمريرة نيكولو زانيولو.

وللمباراة الثامنة يفتتح المهاجم الإنجليزي التسجيل في مباراة بالدوري الإيطالي أكثر من أي لاعب آخر.

كما أصبح أول لاعب إنجليزي يسجل 20 هدفا في الدوريات الأوروبية الموسم الجاري بجميع المسابقات.

في الشوط الثاني سجل زانيولو هدفا في الدقيقة 50 ألغي بداعي التسلل.

ورد ريمو فرولر بتسديدة قوية في منتصف المرمى تصدى لها روي باتريشيو بسهولة في الدقيقة 52.

وكاد التركي مريح ديميرال أن يعدل النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع تصدى لها باتريشيو ببراعة.

الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع شهدت إشهار البطاقة الصفراء الثانية لمارتن دي رون لاعب وسط أتالانتا عقب الاعتراض على قرار الحكم.

وبعد دقيقتين أشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية لكن في وجه هنريك ميختاريان ليلعب الفريقين بـ 10 لاعبين في الثواني الأخيرة وتنتهي المباراة بفوز ذئاب العاصمة.

روما أتالانتا الدوري الإيطالي في إيطاليا
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