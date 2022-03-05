تشكيل ريال مدريد - بنزيمة يقود الهجوم وكامافينجا يعوض غياب كروس في مواجهة سوسيداد
السبت، 05 مارس 2022 - 20:20
كتب : FilGoal
أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة ريال سوسيداد ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين للدوري الإسباني.
ويغيب توني كروس نجم وسط الميرينجي عن المباراة بداعي الإصابة، حيث سيلعب إدواردو كامافينجا بدلا منه.
وجاء تشكيل الميرينجي كالتالي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدر ميليتاو – دافيد ألابا – فيرلاند ميندي
خط الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا
خط الهجوم: رودريجو جوس – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور
ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بـ60 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه إشبيلية الذي لعب مباراة أكثر.
على الناحية الأخرى يحتل ريال سوسيداد المركز السادس بـ44 نقطة، والفوز يقوده للمركز الثالث مؤقتا.
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