كوكا يسجل ويقود كونيا سبور للفوز على جالاتا سراي.. وظهور مصطفى محمد

السبت، 05 مارس 2022 - 20:13

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا

قاد أحمد حسن "كوكا" المحترف المصري في صفوف كونيا سبور التركي، فريقه للفوز على جالاتا سراي بهدفين دون رد، ضمن الجولة الـ28 من الدوري.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

أحمد حسن كوكا

النادي : كونيا سبور

كونيا سبور
جالاتا سراي

ورفع كونيا سبور رصيده إلى النقطة 52 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري التركي خلف طرابزون المتصدر.

وتجمد رصيد جالاتا سراي عند النقطة 35 في المركز الـ12.

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سجل أحمد حسن "كوكا" هدف تقدم جالاتا سراي في الدقيقة 8، وأضاف رحمانوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 20.

وغادر أحمد حسن كوكا المباراة في الدقيقة 72 وشارك بدلا منه سوكال سيكالشي.

وشارك مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي في الدقيقة 73 بدلا من جوميز.

ووصل كوكا للهدف رقم 8 مع كونيا سبور هذا الموسم، خلال 29 مباراة بمختلف البطولات.

بينما سجل مصطفى محمد 7 أهداف مع فريقه جالاتا سراي، خلال 33 مباراة في كل البطولات.

أحمد حسن كوكا مصطفى محمد الدوري التركي
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