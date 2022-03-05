راحة لـ محمود الخطيب

السبت، 05 مارس 2022 - 19:46

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب - الأهلي

يخضع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لقسط من الراحة بعد طلب منه الطبيب المعالج.

طلب الطبيب المعالج من الخطيب رئيس النادي، الحصول على قسط من الراحة والابتعاد بشكل مؤقت عن كافة الأمور التي تسبب التوتر وارتفاع ضغط الدم في الوقت الحالي.

جاء ذلك في ضوء الفحوصات الطبية الدورية التي أجراها رئيس الأهلي مؤخرا، وعرضها على الطبيب الذي يتابع معه بصفة دائمة.

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وكان الخطيب قد خاطب رئيسا رابطة الأندية واتحاد الكرة صباح اليوم "حرصًا على نجاح بطولة الدوري وتحقيق العدالة بين كل الأندية المتنافسة، قام الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ظهر اليوم بالاتصال بكلٍ من جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية، واستعرض معهما الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباريات في الأسابيع الماضية وأثرت في النتائج بشكل مباشر".

وأضاف "كما استعرض أيضًا عدم المساواة في فترة الاستعداد التي تحصل عليها الفرق بين المباريات. وطالب الخطيب بضرورة تدارك هذه الأخطاء، ومراجعة كل ما يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الأندية".

ويستضيف الأهلي فريق المريخ السوداني مساء السبت في لقاء مؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وبعد مواجهة المريخ سيلعب لقاء قويا ضد بيراميدز في الجولة الثامنة من الدوري.

قبل أن يتجه لجنوب إفريقيا لمواجهة مضيفه ماميلودي صنداونز في دوري الأبطال يوم 12 مارس الجاري.

وتفوق الأهلي على مضيفه فاركو بنتيجة 4-1 يوم الثلاثاء في الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري مبتعدا بنقطة عن بيراميدز المتصدر. وللأول لقاء مؤجل في البطولة.

محمود الخطيب الأهلي
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