هدف مولر العكسي يُسقط نقطتين من يد بايرن ميونيخ ضد ليفركوزن

أسقط بايرن ميونيخ نقطتين من جعبته بالتعادل على أليانز أرينا ضد باير ليفركوزن 1-1 في الجولة 25 من الدوري الألماني.

سجل هدف البافاري: نيكلاس سوله، فيما سجل توماس مولر بالخطأ في مرماه هدف الضيوف.

التعادل رفع رصيد البافاري إلىى 59 نقطة في الصدارة بفارق 9 نقاط عن بوروسيا دورتموند ملاحقه والذي يلتقي في الجولة ذاتها مع أرمينيا بيلفيلد.

قبل بداية المباراة وقف لاعبو فرق الدوري الألماني دقيقة حدادا تضامنا مع الحرب الأوكرانية وتنديدا بالغزو الروسي.

The Bundesliga stands in solidarity with Ukraine, and wholeheartedly condemn any acts of war. #StandWithUkraine 🇺🇦 All those who wish to, can donate towards our efforts to support Ukraine here: https://t.co/Pv8bnKvYBr pic.twitter.com/vWbVrge20W — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) March 5, 2022

تقدم نيكلاس سوله في النتيجة أولا للبافاري في الدقيقة 18 من متابعة لكرة ارتدت من القائم الأيمن.

وتعادل الضيوف في الدقيقة 36 بعدما ارتطمت ركلة ثابتة في توماس مولر وحولت اتجاهاها للشباك.

أول هدف يسجل توماس مولر هدفا بالخطأ في مرماه مع بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني.

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📽️ Honours even in the dual at the 🔝 between @FCBayernEN and @Bayer04_EN. 🤝 ⚖️ pic.twitter.com/Hys4wQSRah — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) March 5, 2022

وتصدى سيفن أولريتش لتصويبة صاروخية من تشارليز أرانجويز في الدقيقة 45، ليمنع تقدم الضيوف مع نهاية الشوط الأول.

تغييرات ناجلسمان في الشوط الثاني لم تحدث الفارق هجوميا رغم مشاركة ليروي ساني ومارسيل سابيتزر وماكسيم تشوبو موتينج.

لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين ودون أن يسجل الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

لأول مرة روبرت ليفاندوفسكي لا يسجل في مباراتين متتاليتين منذ سبتمبر 2020.