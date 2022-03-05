هدف مولر العكسي يُسقط نقطتين من يد بايرن ميونيخ ضد ليفركوزن

السبت، 05 مارس 2022 - 19:06

كتب : FilGoal

نيكلاس سوله - بايرن ميونيخ

أسقط بايرن ميونيخ نقطتين من جعبته بالتعادل على أليانز أرينا ضد باير ليفركوزن 1-1 في الجولة 25 من الدوري الألماني.

سجل هدف البافاري: نيكلاس سوله، فيما سجل توماس مولر بالخطأ في مرماه هدف الضيوف.

التعادل رفع رصيد البافاري إلىى 59 نقطة في الصدارة بفارق 9 نقاط عن بوروسيا دورتموند ملاحقه والذي يلتقي في الجولة ذاتها مع أرمينيا بيلفيلد.

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قبل بداية المباراة وقف لاعبو فرق الدوري الألماني دقيقة حدادا تضامنا مع الحرب الأوكرانية وتنديدا بالغزو الروسي.

تقدم نيكلاس سوله في النتيجة أولا للبافاري في الدقيقة 18 من متابعة لكرة ارتدت من القائم الأيمن.

وتعادل الضيوف في الدقيقة 36 بعدما ارتطمت ركلة ثابتة في توماس مولر وحولت اتجاهاها للشباك.

أول هدف يسجل توماس مولر هدفا بالخطأ في مرماه مع بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني.

وتصدى سيفن أولريتش لتصويبة صاروخية من تشارليز أرانجويز في الدقيقة 45، ليمنع تقدم الضيوف مع نهاية الشوط الأول.

تغييرات ناجلسمان في الشوط الثاني لم تحدث الفارق هجوميا رغم مشاركة ليروي ساني ومارسيل سابيتزر وماكسيم تشوبو موتينج.

لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين ودون أن يسجل الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

لأول مرة روبرت ليفاندوفسكي لا يسجل في مباراتين متتاليتين منذ سبتمبر 2020.

الدوري الألماني بايرن ميونيخ باير ليفركوزن
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